Non è riuscito il miracolo al Les Herbiers che comunque esce a testa altissima dalla Coppa di Francia. Nella prestigiosa finale del trofeo nazionale, la squadra di terza serie è stata battuta per 2-0 dal favoritissimo Psg che ha conquistato il 12° trofeo della sua storia, il 4° della stagione dopo la Supercoppa, La Coupe de la Ligue e la Ligue 1 (si tratta del 7° titolo per il partente Emery). Nessuna goleada nonostante il divario tecnico tra le due rose, per quello che è stato uno scontro tra Davide e Golia, ma un una vittoria nel segno di Lo Celso e Cavani. Si chiude dunque con l'onore delle armi la favola del Les Herbiers di Masala che ha eliminato il Saint-Lo Manche (5a divisione), l'Auxerre (Ligue 2), il Lens (Ligue 2) ai rigori e lo Chambly e che ora potrà concentrarsi sulla lotta salvezza in campionato. Sul podio finale Thiago Silva e i giocatori del Psg hanno alzato il trofeo con alcuni degli avversari e in particolare con il capitano del Les Herbiers Flochon

Tre pali per il Psg, Lo Celso stende il Les Herbiers

Come da previsioni il Psg sin dai primi minuti di gioco s’impadronisce del pallino del gioco stringendo alle corde gli avversari. Timore reverenziale per i calciatori del Les Herbiers che provano a difendersi e ripartire senza però riuscire ad affacciarsi con pericolosità dalle parti dell’area avversaria. Al contrario gli uomini di Emery dominano e colpiscono addirittura 3 pali, 2 con uno scatenato Lo Celso, e l’altro con Mbappé. I campioni di Francia attaccano a spron battuto andando vicino al gol anche con Di Maria, protagonista di un grossolano errore sotto porta. Alla fine però a rompere l’equilibrio è ancora Lo Celso: intorno alla mezz’ora l’argentino approfitta dello spazio concessogli al limite e con una conclusione spedisce la sfera nell’angolino per il vantaggio del Psg.

Cavani chiude i conti, Les Herbiers con l'onore delle armi

Nella ripresa il copione non cambia con il Psg che sfiora la rete con Cavani nonostante un piglio più aggressivo del Les Herbiers. Gol che arriva al 52’ con Mbappé però che viene gelato dal Var: il direttore di gara con l’ausilio della moviola in campo annulla per un tocco galeotto con il braccio di Marquinhos. Appuntamento con il 2-0 rimandato al 74’ con Cavani che su calcio di rigore batte nuovamente Pichot che non può nulla, nonostante l'intuito. Nel finale impennata d’orgoglio del Lei Herbiers che crea qualche grattacapo a Trapp prima con Dabasse e poi con Fofana. Alla fine però la formazione del tecnico di origini sarde Masala deve arrendersi seppur con l'onore delle armi per quella che comunque resta una vera e propria impresa.

Il Psg alza il trofeo con il capitano del Les Herbiers

Dopo il fischio finale terzo tempo all'insegna del fair play in campo tra i giocatori del Psg e quelli del Les Herbiers. Al momento dell'allestimento del palco sul terreno di gioco, splendido gesto dei campioni in carica e in particolare del capitano Thiago Silva che ha chiamato ad alzare il trofeo anche Flochon ovvero il capitano della squadra avversaria. Una situazione che inevitabilmente fa innamorare ancora di più di questo sport