Brutte notizie per il Brasile in vista del Mondiale di Russia. In attesa del recupero di Neymar, fermo da qualche mese a causa del grave infortunio alla caviglia, adesso la Seleçao rischia di perdere anche Dani Alves dopo Filipe Luis. Se il terzino dell'Atletico Madrid ha dovuto rapportarsi con na frattura del perone della gamba sinistra che gli farà saltare certamente il torneo di Russia, ecco che il laterale del Paris Saint-Germain ha subito un serio problema al ginocchio con possibile interessamento dei legamenti negli ultimi minuti della finale di Coupe de France vinta dalla squadra di Emery contro il Les Herbiers: dalle prime indiscrezioni che filtrano dall'entourage del giocatore brasiliano non sembrano esserci note positive.

Dani Alves, secondo quanto riporta Esporte Interativo, verrà sottoposto a ulteriori accertamenti già nella mattinata di oggi a Parigi e la sensazione più forte pare quella che l'infortunio possa davvero costargli i Mondiali. L'assenza dell'ex terzino della Juventus sarebbe un'assenza importantissima e pesantissima per il Brasile che già non potrà contare su Filipe Luis e non avrà una situazione semplice perché ha dovrebbe fare a meno di due pedine importanti nel nuovo percorso di Tite. Brutta tegola per Dani Alves che dopo una stagione da protagonista col Paris Saint-Germain rischia di vedere sfumare gli ultimi Mondiali della sua carriera.

Il calciatore più titolato nella storia del calcio potrebbe veder svanire il torneo intercontinentale per nazionali ancora prima di cominciare e per Dani Alves, fresco del trionfo numero 38 in carriera, potrebbe essere l'ultima occasione per giocarli. In Brasile sono preoccupati e il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar, a UOL Esporte non ha nascosto che prevale il pessimismo.