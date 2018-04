Non c'è soltanto la corsa scudetto a tenere viva l'attenzione dei tifosi italiani. Nelle prossime cinque giornate, il nostro campionato metterà infatti in palio anche i posti per la prossima Champions ed Europa League: competizioni per le quali stanno lottando almeno nove squadre, quattro di queste per la "coppa dalle grandi orecchie" e le rimanenti per il torneo meno importante. La volata verso i piazzamenti europei sta dunque per entrare nel suo momento decisivo, dove perdere qualche punto potrebbe compromettere la stagione delle concorrenti in lizza.

Il sogno Champions

Fuori dai giochi Juventus e Napoli, che a loro volta stanno invece lottando per lo scudetto, rimangono due posti per Roma, Lazio, Inter e Milan. Calendario alla mano, per uno dei due "slot" Champions è sicuramente favorita la Roma di Eusebio Di Francesco che, Juventus a parte, dovrà affrontare Spal, Chievo, Cagliari e Sassuolo. Dietro ai giallorossi i cugini della Lazio avranno invece un percorso più complicato con Torino, Crotone, Sampdoria e Atalanta, prima del big match finale con l'Inter all'Olimpico. Chievo, Juventus, Udinese, Sassuolo e Lazio, saranno invece gli ostacoli per i nerazzurri di Luciano Spalletti, che precedono il Milan di Gattuso: quasi escluso definitivamente dalla rincorsa Champions.

La variabile Coppa Italia

Proprio i rossoneri guidano il plotone di formazioni che ambiscono ad un piazzamento Europa league. Per il diavolo le strade per arrivare in Europa sono due: vincere la finale di coppa Italia con la Juventus, oppure far più punti possibili con Benevento, Bologna, Verona, Atalanta e Fiorentina. Qualora Bonucci e compagni riuscissero nell'impresa di trionfare in Tim Cup, i due posti rimanenti per l'Europa League rimarrebbero a disposizione di Atalanta, Sampdoria, Fiorentina e Torino: quattro squadre attualmente raccolte in soli cinque punti.

in foto: La classifica per la volata Champions ed Europa League

Obiettivo Europa League

Complice la frenata del Milan, l'Atalanta di Giampiero Gasperini è tornata in corsa per rientrare nel torneo che già in questa stagione l'ha vista protagonista. I prossimi impegni dei bergamaschi saranno con Torino, Genoa, Lazio, Milan e Cagliari. Un calendario non semplice, ma certamente più agevole di quello di Sampdoria e Fiorentina che dovranno affrontare nelle ultime cinque giornate big del calibro di Lazio, Milan e Napoli. Una piccola percentuale di saltare sul treno europeo continua ad averla anche lo stesso Torino: attardato rispetto alle avversarie e comunque atteso da un finale di stagione particolarmente impegnativo con sfide con Atalanta, Lazio, Napoli, Spal e Genoa.