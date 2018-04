Rimasto a riposo in occasione della partita vinta contro il Genoa, che ha permesso alla squadra di Eusebio Di Francesco di rimanere al terzo posto in coabitazione con i cugini della Lazio, Radja Naiggolan non vede l'ora di scendere in campo nella prima semifinale di Champions League con il Liverpool. A pochi giorni dalla trasferta ad Anfield Road, il centrocampista belga è stato intercettato dal sito dell'Uefa: un'intervista nella quale il "ninja" giallorosso ha parlato proprio dell'impegno europeo.

"La Champions League è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio – ha spiegato Nainggolan – Ho lavorato tanto per giocarla ed è un sogno che ho realizzato. In campo europeo c'è un'altra atmosfera, è un campionato a sé. Sai che si può sempre passare perché sono partite secche. Alla fine è un percorso corto, se si sbaglia lo si paga, però si possono togliere tante soddisfazioni ed è questo quello che possiamo provare a fare".

L'obiettivo dei Mondiali

Determinante nell'incredibile rimonta contro il Barcellona, Nainggolan ha poi parlato del suo coinvolgimento nel progetto giallorosso di Di Francesco: "Ho sempre dato è il massimo di me stesso per i miei compagni e per la società, e penso che questo sia ripagato anche fuori dal campo perché uno può sbagliare tante cose, una partita, può non essere in giornata, ma l'importante è dare il massimo ed è quello che ho sempre fatto".

Arrivare alla finale di Kiev, vorrebbe dire per il centrocampista belga prendere anche confidenza con il paese russo in vista della prossima Coppa del Mondo. Nonostante il suo rapporto un po' burrascoso con il commissario tecnico Roberto Martínez, che nel recente passato lo ha spesso lasciato fuori dalle sue convocazioni, Nainggolan confida ancora di poter salire su quell'aereo che porterà la sua nazionale in Russia: "Dopo la Champions League, ora mi manca solo il sogno Mondiale. So bene che è difficile, ma ci proverò fino alla fine".