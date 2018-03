La pausa per le nazionali sta per giungere al termine con il campionato, nel weekend di Pasqua, che propone match interessantissimi capaci di cambiare l’ormai consolidato volto della classifica. Eppure, le ore che ci dividono da un sabato santo ricco, anzi, ricchissimo di grandi partite, roba da restare in casa per tutta la giornata, sono ancora tante con l’astinenza dalla Serie A che continua a crescere a dismisura.

E così, per alleviare questo enorme fardello, proviamo a parlarvi dei migliori prospetti della nostra massima serie concentrando la nostra attenzione sui migliori Under 21, anche per valore di mercato, del torneo.

In porta? Beh, Gigio Donnarumma

Fra i titolari inamovibili di questo fresco, giovane, longevo ed arrembante undici nostrano non potremmo che trovare l’enfant prodige, peraltro possibile titolare domani sera contro l’Inghilterra, Gigio Donnarumma. E sì perché ormai il 19enne campano è diventato una autentica certezza del nostro movimento calcistico con un rendimento, salvo rare eccezioni, costante e di grandissimo valore. Un rendimento, come dicevamo, replicato anche in questa tumultuosa annata rossonera con una media voto di 6,07 per partita e ben 19 clean sheet totali sulle 42 sfide stagionali. Uno score contrassegnato da una marea di bellissimi interventi plastici che, per la gioia di Raiola e del Milan, hanno condotto il suo valore di mercato a quota 40, e ci pare anche poco, milioni di euro.

Difesa super, difesa da 27 milioni di euro

Davanti al giovane Donnarumma, invece, rintracciamo diversi ragazzi capaci di ben comportarsi in questa abbondante porzione di campionato. Ragazzi che, partendo dalle retrovie, si stanno affermando non solo come possibili alternative ai titolarissimi ma anche come pedine fondamentali per i rispettivi tecnici che ne hanno apprezzato qualità, miglioramenti e personalità.

Ci riferiamo, nel 4-3-3 totale, ad un pacchetto arretrato da 27 milioni e spiccioli di euro e a quattro fantastici talenti. Sulle fasce, infatti, troviamo il duo tutto nostrano Calabria (10 milioni di euro), Pezzella (2,5 mln) con entrambi i prospetti bravissimi a sfruttare le circostanze e strappare vitali minuti di gioco, con, al centro, gli arcigni ma anche educati palla al piede, Romagna (7 mln) del Cagliari e Milenkovic (5 mln) della Fiorentina. Una coppia molto fisica, attenta, abile nel colpo di testa ma pure forte in fase di impostazione con il sardo impiegato anche sul centro-destra in una difesa a tre ed il serbo utilizzato addirittura da terzino.

Tecnica e muscoli: il centrocampo dei giovani Under di Serie A

Anche nel tridente davanti la difesa continua la tradizione dei calciatori che abbinano quantità e fisicità ad una buona qualità generale. Un centrocampo moderno, perfetto, complementare al 100% con Diawara (20 mln) negli adatti panni del regista, del metronomo, del playmaker della squadra e, ai suoi fianchi, due incursori mica male: da ben 9 assist e 7 gol in stagione.

Nella fattispecie, il riferimento è a Lorenzo Pellegrini (23 mln), uno di quei calciatori in grado, nella nuova realtà, di ritagliarsi un cospicuo spazio nelle rotazioni di Spalletti e, da seconda mezzala, l’ivoriano Franck Kessié (25 mln) capace, con Gattuso in panchina, di svoltare una stagione fino a quel momento deludente diventando l’anima della mediana rossonera tornando, in pratica, quello di un anno fa a Bergamo.

Attacco dominante e tricolore: Chiesa e Cutrone davanti

Infine, a chiudere questo giovane Dream Team della Serie A ecco spuntare un attacco di grandissimo valore, non solo di mercato, e con bocche da fuoco di estrema precisione sotto porta. Un pacchetto avanzato di sorprese ma anche di delusioni con tre giovani, al momento, protagonisti di stati d’animo differenti. E infatti se l’algerino Ounas (5 mln) sembra soffrire oltremodo l’ostinazione di Sarri nel far giocare sempre gli stessi undici, e con Callejon davanti non potrebbe essere altrimenti, Chiesa (35 mln) e Cutrone (20 mln), che chiudono il cerchio offensivo dei migliori Under 21 della Serie A, sono attualmente, grazie anche alla loro prima convocazione in Nazionale con Di Biagio Ct, al settimo cielo.

Una chiamata però, non certo dovuta ma guadagnata con prestazioni importanti, esplosioni tecniche inattese ed una forza, anche in chiave azzurra, che lascia ben sperare tutti: tifosi ed addetti ai lavori. Un rendimento medio, rispettivamente, da 6,28 e 6,23 per partita giocata, con 20 gol e 9 assist totali a referto ed un market value di ben 55, sonanti, milioni di euro.