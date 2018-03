Sarà un'Italia molto diversa, sicuramente negli uomini ma si spera anche nell'atteggiamento, quella che martedì 27 marzo alle ore 21 scenderà in campo a Wembley contro l'Inghilterra (diretta televisiva su Rai 1). Gigi Di Biagio, il cui futuro sulla panchina azzurra sembra essere segnato, ha in mente numerose novità in vista della seconda amichevole di lusso dopo quella persa contro l'Argentina. La prima potrebbe riguardare la porta, dove l'unica certezza è che Buffon rimarrà in panchina.

Idea Di Biagio: Perin titolare contro l'Inghilterra al posto di Donnarumma

Le gerarchie degli ultimi mesi vedevano Donnarumma nelle vesti di secondo portiere alle spalle dell'estremo difensore della Juve, migliore in campo contro l'Argentina. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il ct starebbe pensando ad un sorprendente avvicendamento. A Buffon sarà concesso un turno di riposo, ma a prendere il suo posto potrebbe non essere Gigio, ma Perin protagonista di un buon momento nel Genoa e molto stimato da Di Biagio. Un'idea che il selezionatore sta prendendo in considerazione anche se il milanista al momento resta favorito.

Verratti e Chiesa out, le novità dell'Italia di Wembley

Oltre a Buffon non dovrebbero scendere in campo in Inghilterra-Italia anche Verratti e Chiesa, entrambi usciti malconci dalla sfida con l'Argentina. Pochi dubbi in questo caso da parte di Di Biagio che in mediana nel classico 4-3-3 potrebbe schierare dal 1′ Pellegrini e Gagliardini, con Bonaventura che al momento è favorito su Cristante. E Jorginho? Anche il metronomo del Napoli potrebbe essere risparmiato, per evitargli un sovraccarico. Già nella giornata odierna infatti dopo una prima parte di allenamento con i compagni si è spostato in piscina. Al posto di Chiesa ci sarà invece Candreva.

In attacco Belotti titolare con Insigne e Candreva a supporto

L'interista dovrebbe giocare in coppia con Insigne sugli esterni, a supporto della nuova punta che dovrebbe essere Belotti, al momento favoritissimo su Immobile e Candreva. Quasi certamente il calciatore del Napoli giocherà solo un tempo, per una staffetta con quello che in futuro potrebbe essere il suo compagno di squadra ovvero Simone Verdi. Idee chiare per Di Biagio anche per la difesa, con Zappacosta (che conosce bene il calcio inglese vestendo la maglia del Chelsea) e Spinazzola sulle corsie pronti a garantire supporto a Bonucci, confermato, e Ogbonna (altro calciatore che milita in Premier) preferito a Rugani.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia