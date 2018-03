In cima alla lista dei pensieri di Gennaro Gattuso c'è solo la Juventus. Conoscendo l'abnegazione, la scrupolosità e la grinta del tecnico, è facile pensare ora che l'ex campione del mondo sia concentrato esclusivamente sul big match in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Giovedì però il "Ringhio" rossonero staccherà un attimo la spina, perché ci sarà da mettere una firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan per altri 3 anni. Un risultato meritatissimo da Gattuso, che con la forza del lavoro ha letteralmente rigenerato una squadra tornata a lottare per la Champions.

Gattuso day, ecco quando arriverà il rinnovo del contratto con il Milan

Adesso, ci siamo. A suon di risultati Gennaro Gattuso, che ha raccolto l'eredità di Vincenzo Montella, è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. Altro che traghettatore, la dirigenza rossonera è rimasta stregata dai risultati ottenuti dal neo allenatore che ha risollevato le sorti di una squadra protagonista di un 2018 eccezionale. Ecco allora che giovedì dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo vincolo che legherà il mister alla società meneghina per 3 stagioni.

Quanto guadagnerà Gattuso con il nuovo contratto in rossonero

Giovedì dunque a meno di colpi di scena sarà il Gattuso day, come evidenziato da Sportmediaset. Contratto nuovo di zecca fino al 2021 e un ingaggio da 2 milioni di euro più bonus a stagione per l'ex centrocampista. E pensare che al momento del suo ritorno a Milanello alla guida della Primavera, percepiva "appena" 120mila euro. Un bel salto di qualità ottenuto con il lavoro, e che sarà formalizzato a breve per la soddisfazione dell'ad Fassone e del ds Mirabelli che già da tempo hanno ribadito la fiducia del Milan in Gattuso.

Perché Gattuso merita il rinnovo del contratto

Prima il rinnovo e poi testa alle due delicate sfide contro Juventus e Inter (quest'ultima in programma il 4 aprile alle 18.30, e valido per il recupero della 27a giornata). In palio punti preziosi per un Milan protagonista con la gestione Gattuso di un rendimento superlativo e di una rimonta che ha permesso ai rossoneri di conquistare il 6° posto con 4 punti in meno e un match da recuperare nei confronti della Lazio. Basti pensare che da gennaio fino all'ultimo turno di campionato, ovvero in 9 partire, il Milan ha collezionato 25 punti. Meglio ha fatto solo la Juve, con la formazione milanese a pari punti con il Napoli.

I risultati del lavoro di Gattuso al Milan

Una media Champions per un tecnico che ha avuto il merito di valorizzare anche diverse pedine come Calhanoglu, Biglia, Bonucci (protagonista di un avvio di annata disastroso) e nelle ultime giornate André Silva. E il reparto che più ne ha giovato è quello difensivo che nel 2018 ha incassato appena 5 reti. Insomma solo applausi per Gennaro Gattuso, che dopo la sua splendida esperienza da calciatore, si è preso il Milan anche da allenatore