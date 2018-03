Il Milan punta la Champions League e i dati danno ragione al Diavolo di Rino Gattuso. Soprattutto con una finale di Coppa Italia in mano e l'eliminazione dall'Europa League che permetterà ai rossoneri di concentrarsi esclusivamente sul campionato. Dove il Milan ha cambiato marcia nel girone di ritorno macinando punti ed avversari quasi senza mai perderne per strada.

I dati sono confortanti visto che da quando è arrivato il giro di boa in campionato, il Milan ha avuto una media che è seconda solamente alla Juventus unicamente perché deve recuperare ancora una partita – il derby. Altrimenti avrebbe tenuto il passo dei bianconeri, cioè una media scudetto.

La Champions nel mirino

Parole grosse per un club che paga in classifica un gap dalla capolista di oltre 20 punti ma è pur sempre un elemento che ha un suo valore specifico soprattutto alla vigilia del match proprio contro la Juventus che si giocherà all'Allianz Stadium subito dopo la pausa. Numeri che certificano come la rincorsa alla Champions League da parte di Rino Gattuso non è più un miraggio ma un solido obiettivo a portata di mano.

Tutti i numeri del 2018

I numeri sono a chiare tinte rossonere: nel 2018 del Milan sono arrivati 25 punti in 9 partite, quindi 8 vittorie e 1 pareggio contro l'Udinese. Una media da top club che certifica anche una fase difensiva rigenerata in cui i rossoneri hanno trovato la quadratura del cerchio davanti a Donnarumma.

Una difesa impenetrabile

Sempre nel 2018 il Milan con cinque reti subite resta la seconda miglior difesa in Italia e anche nei cinque principali tornei europei, superato solo dalla Juventus che non ha ancora raccolto un solo pallone da dentro la sua porta da inizio di quest'anno. Segnale che Gattuso oltre a stare rigenerando l'attacco abbia dato vita ad un nuovo ciclo della fase difensiva dove tutti riescono a dare una mano nel momento del bisogno.

Il doppio test Juve e Inter

Ora però, arriva il difficile e la pausa sembra aver sorriso al Milan che si può riposare e caricare le batterie per un uno-due determinante per il suo futuro immediato. Il 31 marzo c'è la sfida alla Juventus che ha il doppio sapore del test in campionato (proprio per il confronto a distanza con i bianconeri) e un anticipo di cosa sarà la finale di Coppa Italia. E poi il recupero del derby contro l'Inter, in cui i rossoneri partono da favoriti ma che è sempre un match che metterà alla prova testa, piedi e velleità di vittoria.