Il Milan è nelle mani di Rino Gattuso, e ci resterà probabilmente anche nella prossima stagione. Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, aver ridato speranza al popolo rossonero per la corsa verso il quarto posto e aver salutato con dignità e orgoglio l'Europa League, il club di via Aldo Rossi pare ora intenzionato a rinnovare con il tecnico calabrese fino al 2020.

Un prolungamento meritato quello del mister milanista che, oltre ad aver ridato un gioco alla squadra, ha inoltre contribuito a riavvicinare e compattare i tifosi (volati in massa anche a Londra, per la sfida con l'Arsenal) dopo le difficoltà riscontrate nella precedente gestione di Vincenzo Montella. Dopo le parole di Marco Fassone ("Rino non deve dimostrare più nulla"), quello che lo stesso Gattuso ha sempre considerato come un sogno è dunque vicino a realizzarsi.

Il merito di Mirabelli

A gonfiare il petto di fronte al cammino dell'ex centrocampista rossonero, è anche il direttore dell'area tecnica Massimiliano Mirabelli. E' stato infatti il dirigente calabrese a scegliere Gattuso, quando arrivò il momento di esonerare il precedente allenatore. Una scelta che inizialmente è stata vissuta come un azzardo da molti tifosi, ma che ha invece restituito dignità al club in un momento particolarmente difficile anche dal punto di vista societario.

L'ingaggio del tecnico

La firma di Gattuso, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. E' stato lo stesso Fassone, a margine dell'impegno di Europa League, a confermarlo: "Nella vita bisogna trovare la settimana in cui va bene parlare, in cui non ci sono tanti impegni – ha dichiarato l'ad rossonero – Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". Il Milan è dunque pronto a programmare il futuro con "Ringhio" e a dare il giusto premio al tecnico. Secondo il "Corriere dello Sport", infatti, l'ingaggio di Gattuso dovrebbe salire da 120 mila euro netti a circa 2 milioni di euro più bonus.