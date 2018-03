Un pugno e una carezza. L'eliminazione del Milan fa male e brucia ancora di più per il modo in cui è avvenuta: a Londra i rossoneri erano passati in vantaggio, messo alle strette l'Arsenal ma ogni tentativo è stato reso vano da quel calcio di rigore clamoroso fischiato ai Gunners. Un tuffo di Welbeck dopo un leggero contatto con Rodriguez ha indirizzato la sfida: dopo il 2-0 incassato a San Siro tentare la rimonta è diventato solo questione d'orgoglio, null'altro. Non tutti i mali vengono per nuocere… almeno per quanto riguarda la semplificazione del calendario dei recuperi in Serie A: le partite della 27sima giornata non disputate lo scorso 4 marzo a causa della morte improvvisa, nel sonno, del capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Quando si recupera il derby di Milano, la data. Finora a restare in sospeso era stata proprio la data relativa del derby con l'Inter, una decisione rinviata in attesa di capire il destino dei rossoneri in Coppa. Adesso che la squadra di Gattuso è fuori dall'Europa League non ci sono ulteriori incombenze che non siano quelle di campionato (la finale di Coppa Italia con la Juventus è fissata per il 9 maggio). Allo stato dei fatti, l'ipotesi più probabile restringe la scelta al 3 o al 4 aprile prossimi, così da far combaciare la sfida assieme alle altre 6 partite rinviate. Unico intoppo, l'orario dei match: dovranno essere disputati tutti (compreso il derby di Milano) nel pomeriggio, condizione necessaria per evitare la contemporaneità con i quarti di Champions League.

Quando ci saranno decisione definitiva e ufficialità? E' molto probabili che l'ufficialità verrà data entro la giornata di lunedì prossimo quando le società di Serie A si riuniranno in assemblea e il commissario di Lega, Malagò, ascolterà le richieste del Milan e dell'Inter, con i rossoneri che avrebbero voluto differire di un paio di settimane l'incontro. I rossoneri avevano proposto la data del 25 aprile ma il regolamento non lo consente: per il recupero di un match in campo si può andare entro 15 giorni dal giorno del rinvio oppure nella prima data libera e utile. Quella del 3 o 4 aprile è la più adatta.