A poche ore dalla compilazione del nuovo campionato 2019/20, la Lega di Serie A ha comunicato ufficialmente la programmazione televisiva per le prime due giornate del nuovo torneo: in programma nel weekend del 24 e 25 agosto e in quello successivo del 31 agosto e primo settembre. A dare il via alla nuova Serie A, sarà la sfida del ‘Tardini' tra il Parma di De Zerbi e i campioni d'Italia della Juventus: una sfida molto attesa, che verrà giocata sabato 24 alle ore 18 con diretta esclusiva su Sky. Nella stessa giornata anticiperanno anche Fiorentina e Napoli (Sky) che scenderanno in campo al ‘Franchi' di Firenze alle ore 20.45.

L'Inter in campo lunedì sera

Il giorno successivo, ovvero domenica 25 agosto, sarà invece Udinese-Milan ad anticipare le altre sei gare con la sfida delle ore 18 alla ‘Dacia Arena': match che verrà trasmesso sempre dall'emittente satellitare. Alle 20.45 il resto delle partite, con Hellas Verona-Bologna e Roma-Genoa visibili invece su Dazn. Lunedì 26 agosto, alle 20.45, ci sarà infine il debutto dell'Inter di Conte a San Siro contro il Lecce di Fabio Liverani: primo ‘monday night' della stagione, che verrà trasmesso da Dazn.

Il big match tra Sarri e Ancelotti si gioca sabato 31 agosto

Per quanto concerne la seconda giornata di campionato, si comincia venerdi 30 agosto con Bologna-Spal alle 20.45 (Sky). Sabato 31/8 sarà invece la volta di Milan-Brescia (alle 18 e su Dazn), e del primo big match del campionato: quello tra Juventus e Napoli, che comincerà alle 20.45 e verrà diffuso da Sky. Domenica primo settembre, il derby di Roma sarà alle 18 (Sky), mentre le altre rimanenti partite cominceranno tutte alle ore 20.45 con Atalanta-Torino e Udinese-Parma che saranno in programmazione su Dazn.