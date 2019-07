Un inusuale derby alla seconda giornata, il primo settembre. Il calendario della Serie A regala ai tifosi della Roma e della Lazio un rientro dalle vacanze nel segno della passione. Doppio confronto con le genovesi al debutto. La Roma di Fonseca esordisce contro il Genoa dell'ex Andreazzoli (39 vittorie giallorosse in 52 scontri diretti in casa) mentre la Lazio andrà in trasferta contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco: i blucerchiati hanno perso le ultime tre sfide a Marassi, con i biancocelesti che hanno pareggiato il conto negli scontri diretti (18 vittorie a testa, 17 pareggi).

Subito derby alla seconda giornata

Il derby è fissato alla seconda giornata, il primo settembre, come la sfida amarcord tra la Juventus di Maurizio Sarri e il Napoli. Solo due le stracittadine giocate a settembre, con due vittorie della Roma: 2-0 nel 2013, 3-1 l'anno scorso: in questo mese si registrano anche altri sei derby di Coppa Italia e cinque amichevoli tra il 1952 e il 1966. Ritorno fissato il 26 gennaio, mese che ha visto tre vittorie della Lazio, due della Roma, un pareggio in Serie A.

Il calendario della Roma

Alla terza, il 15 settembre, Roma-Sassuolo e Spal-Lazio, e Bologna-Roma (22 settembre, ritorno il 9 febbraio). Roma-Atalanta segna la quinta giornata, segue la trasferta a Lecce alla sesta. La Roma affronta in casa con il Cagliari alla settima, poi si trasferisce a Genova, in casa di Eusebio di Francesco all'ottava. Sarà una sfida speciale anche per il presidente Ferrero, presente come tutti i vertici delle 20 società nello studio di Sky. "Il mio cuore sarà anche romanista, ma la testa è sempre sampdoriana" ha detto.

La Roma avrà poi il big match con il Milan alla nona, a Udine alla decima. La Roma sfida il Napoli in casa all'undicesima: dopo aver perso le ultime tre all'Olimpico contro gli azzurri, cerca riscatto. Poi, dopo le trasferte a Parma e Verona e la sfida in casa contro il Brescia, la Roma va a San Siro alla quindicesima per affrontare l'Inter. Roma-Juventus chiude il girone d'andata e, come successo spesso nelle ultime stagioni, potrebbe diventare sfida decisiva per lo scudetto all'ultima giornata. Le due romane giocheranno in casa alla diciannovesima e chiuderanno dunque la stagione entrambe in trasferta per l'indisponibilità dell'Olimpico che sarà teatro della partita inaugurale del primo Europeo itinerante della storia.

Il calendario della Lazio

Alla terza giornata la Lazio affronta la Spal in trasferta, alla quarta il Parma in casa. Secondo big match alla quinta giornata a San Siro contro l'Inter con l'obiettivo di firmare l'undicesimo successo in casa dei nerazzurri, il terzo negli ultimi cinque scontri diretti. Il cammino dei biancocelesti prosegue con il Genoa in casa alla sesta, contro il Bologna alla settima (primo duello del mese di ottobre), l'Atalanta all'ottava. All'Olimpico arriva il Torino alla decima, prima della trasferta a San Siro contro il Milan all'undicesima (weekend del 3 novembre, ritorno il 5 aprile) dove i biancocelesti non vincono dal 1989. Il successivo big match arriva alla quindicesima, contro la Juventus in casa.

La Lazio va a Brescia alla penultima di andata e all'ultima sfida in casa il Napoli, con l'obiettivo di tornare a vincere uno scontro diretto all'Olimpico come ai biancocelesti non è più riuscito dopo il 2012.

Le partite della Roma

1° giornata: Roma-Genoa (25/08/2019 – 19/01/2020)

2° giornata: Lazio-Roma (1/09/2019 – 26/01/2020)

3° giornata: Roma-Sassuolo (15/09/2019 – 2/02/2020)

4° giornata: Bologna-Roma (22/09/2019 – 9/02/2020)

5° giornata: Roma-Atalanta (25/09/2019 – 16/02/2020)

6° giornata: Lecce-Roma (29/09/2019 – 23/02/2020)

7° giornata: Roma-Cagliari (6/10/2019 – 1/03/2020)

8° giornata: Sampdoria-Roma (20/10/2019 – 8/03/2020)

9° giornata: Roma-Milan (27/10/2019 – 15/03/2020)

10° giornata: Udinese-Roma (30/10/2019 – 22/03/2020)

11° giornata: Roma-Napoli (3/11/2019 – 5/04/2020).

12° giornata: Parma-Roma (10/11/2019 – 11/04/2020)

13° giornata: Roma-Brescia (24/11/2019 – 19/04/2020)

14° giornata: Hellas Verona-Roma (1/12/2019 – 22/04/2020)

15° giornata: Inter-Roma (8/12/2019 – 26/04/2020)

16° giornata: Roma-Spal (15/12/2019 – 3/05/2020)

17° giornata: Fiorentina-Roma (22/12/2019 – 10/05/2020)

18° giornata: Roma-Torino (5/01/2020 – 17/05/2020)

19° giornata: Roma-Juventus (12/01/2020 – 24/05/2020)

Le partite della Lazio

1° giornata: Sampdoria-Lazio (25/08/2019 – 19/01/2020)

2° giornata: Lazio-Roma (1/09/2019 – 26/01/2020)

3° giornata: Spal-Lazio (15/09/2019 – 2/02/2020)

4° giornata: Lazio-Parma (22/09/2019 – 9/02/2020)

5° giornata: Inter-Lazio (25/09/2019 – 16/02/2020)

6° giornata: Lazio-Genoa (29/09/2019 – 23/02/2020)

7° giornata: Bologna-Lazio (6/10/2019 – 1/03/2020)

8° giornata: Lazio-Atalanta (20/10/2019 – 8/03/2020)

9° giornata: Fiorentina-Lazio (27/10/2019 – 15/03/2020)

10° giornata: Lazio-Torino (30/10/2019 – 22/03/2020)

11° giornata: Milan-Lazio (3/11/2019 – 5/04/2020).

12° giornata: Lazio-Lecce (10/11/2019 – 11/04/2020)

13° giornata: Sassuolo-Lazio (24/11/2019 – 19/04/2020)

14° giornata: Lazio-Udinese (1/12/2019 – 22/04/2020)

15° giornata: Lazio-Juventus (8/12/2019 – 26/04/2020)

16° giornata: Cagliari-Lazio (15/12/2019 – 3/05/2020)

17° giornata: Lazio-Verona (22/12/2019 – 10/05/2020)

18° giornata: Brescia-Lazio (5/01/2020 – 17/05/2020)

19° giornata: Lazio-Napoli (12/01/2020 – 24/05/2020)