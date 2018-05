Anche la Serbia ha presentato la lista dei calciatori pre-convocati per i prossimi Mondiali in programma in Russia nella prossima estate. Una squadra molto fisica quella del commissario tecnico Mladen Krstajic che può contare su individualità importanti. Prima tra tutte quella di Milinkovic-Savic, la stella della Lazio, nel mirino di numerosi club del Vecchio Continente, compresa la Juventus, e che dopo la rassegna iridata potrebbe vedere il prezzo del suo cartellino lievitare ancora.

Serbia, 4 giocatori della Serie A tra i pre-convocati per i Mondiali

Il faro di centrocampo della Lazio dunque sarà una delle stelle indiscusse della prossima rassegna iridata. Ma tra i 27 pre-convocati del ct Mladen Krstajic ci sono anche altri 3 "italiani". Si tratta dell'esterno della Roma Kolarov reduce da un'ottima stagione in terra capitolina, del viola Milenkovic cresciuto alla distanza, e dell'attaccante del Torino Ljajic. ora bisognerà capire se il selezionatore deciderà di portare tutti e 4 in Russia: al momento Milinkovic e Kolarov sembrano certi del posto.

La lista dei 27 pre-convocati della Serbia per Russia 2018

Portieri : Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar), Aleksandar Jovanovic (Aarhus)

: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar), Aleksandar Jovanovic (Aarhus) Difensori : Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Stella Rossa), Branislav Ivanovic (Zenit San Pietroburgo), Uros Spajic (Krasnodar), Milos Veljkovic (Werder Brema), Dusko Tosic )Guanghzhou R&F), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Stella Rossa), Branislav Ivanovic (Zenit San Pietroburgo), Uros Spajic (Krasnodar), Milos Veljkovic (Werder Brema), Dusko Tosic )Guanghzhou R&F), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina) Centrocampisti : Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Liverpool), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Francoforte), Filip Kostic (Amburgo), Nemanja Radonjic (Stella Rossa), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Liverpool), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Francoforte), Filip Kostic (Amburgo), Nemanja Radonjic (Stella Rossa), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino) Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (Paok Salonicco), Luka Jovic (Eintracht Francoforte). La Serbia e' inserita nel girone E con Brasile, Svizzera e Costa Rica

Serbia, girone ed esordio ai Mondiali 2018

La Serbia considerata una delle possibile rivelazioni dei prossimi Mondiali è stata inserita nel Gruppo E. Oltre alla corazzata Brasile, gli uomini di Mladen Krstajic dovranno vedersela con Svizzera e Costa Rica. Sulla carta dunque Milinkovic-Savic e compagni si giocheranno il secondo posto alle spalle della Seleçao, con la compagine elvetica ma attenzione ai costaricensi che non hanno nulla da perdere. Proprio contro di loro, i serbi esordiranno nel torneo il 17 giugno