Il commissario tecnico della Serbia Mladen Krstajic ha ufficializzato l’elenco dei 23 calciatori che disputeranno il Mondiale di Russia 2018 con la nazionale balcanica. Sono quattro gli ‘italiani’ presenti: il difensore della Roma Kolarov, quello della Fiorentina Milenkovic, il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e il fantasista del Torino Adem Ljajic. Rispetto alla lista iniziale sono stati esclusi il portiere Jovanovic, l’ex difensore della Fiorentina Nastasic e i centrocampisti Maksimovic e Gacinovic.

L’elenco completo dei convocati della Serbia per Russia 2018

Portieri: Stojkovic (Partizan), Rajikovic (Maccabi Tel Aviv), Dimitrovic (Eibar),

Difensori: Kolarov (Roma), Rukavina (Villarreal), Rodic (Stella Rossa), Ivanovic (Zenit San Pietroburgo), Spajic (Anderlecht), Veljkovic (Werder Brema), Tosic (Guangzhou R&F), Milenkovic (Fiorentina).

Centrocampisti: Matic (Manchester United), Milivojevic (Crystal Palace), Grujic (Cardiff), Tadic (Southampton), Zivkovic (Benfica), Kostic (Amburgo), Radonjic (Stella Rossa), Milinkovic-Savic (Lazio), Ljajic (Torino).

Attaccanti: Mitrovic (Newcastle), Prijovic (PAOK Salonicco), Jovic (Eintracht Francoforte).

La Serbia dopo dodici anni tornerà a giocare il Mondiale, l’ultima volta fu disastrosa con tre sconfitte in tre partite (contro Olanda, Argentina e Costa d’Avorio). Sono passati venti anni dall’ultima volta che i serbi hanno superato la fase a gironi, anche se in quel caso giocavano ancora con il nome di Jugoslavia. La nazionale di Krstajic è inclusa nel Gruppo E, un girone di media difficoltà. Perché è vero che il Brasile, uno dei favoriti per la vittoria finale, ma ci sono anche Costa Rica e Svizzera, con cui la Serbia di Milinkovic-Savic si giocherà molto presumibilmente il secondo posto e dunque la possibilità di raggiungere gli ottavi di finale.