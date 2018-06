Clarence Seedorf sulla panchina del Real Madrid? L'idea è proprio dell'ex centrocampista che si propone alla Casa Blanca. L'allenatore olandese non è riuscito a salvare il Deportivo La Coruna dalla retrocessione ed è, di nuovo, disoccupato e nelle ultime ore ha lanciato una provocazione alla sua ex squadra: "Per me sarebbe un onore allenare il Real Madrid". Il club campione d'Europa non ha ancora sostituito Zinedine Zidane dopo il suo addio e sta continuando la ricerca per sostituire il tecnico francese. Sono stati fatti diversi nomi, in particolar modo quello di Mauricio Pochettino del Tottenham, che sembra essere in pole-position per raccogliere l’eredità del tre volte campione d’Europa ma dopo la partita di beneficenza giocata tra le leggende del Real Madrid e Arsenal al Santiago Bernabeu l'ex centrocampista merengues ha dichiarato: "Sono alla ricerca di un club e sarebbe un onore allenare il Real Madrid ma non voglio creare e alimentare polemiche. Ho un ottimo rapporto con il club e ora c'è bisogno di tranquillità".

Su Ronaldo: Vorrei che rimanesse al Real

Sulla situazione che riguarda Cristiano Ronaldo, Seedorf ha messo subito in chiaro che vorrebbe vedere ancora il numero 7 con la camiseta blanca:

Da madridista vorrei che Cristiano rimanesse, è un giocatore decisivo e sta bene fisicamente. Ha dei dubbi sul fatto di restare o meno, ma tutti devono avere il tempo di prendere le decisioni. In ogni caso, va fatto uno sforzo per Ronaldo perché non ci sono giocatori come lui ogni anno.

Su Zidane: Tanto di cappello

Sul lavoro fatto in questi tre anni da Zinedine Zidane, l'olandese ha affermato: "Tanto di cappello per quello che ha fatto in questi anni e per la decisione presa. Solo i grandi sanno come prendere questo tipo di decisioni, dobbiamo rispettarli e congratularci con loro".

Sul suo futuro: Ci sono chiamate

A proposito delle presunte offerte che ha sul tavolo per il prossimo anno Clarence Seedorf ha dichiarato: "Ci sono chiamate ma sono solo chiamate".