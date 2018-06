Non si è ancora spento l'eco dell'addio di Zinedine Zidane, che già si parla di quello che sarà il prossimo allenatore capace di arrivare in prima squadra partendo dalle giovanili. Dopo la straordinaria scalata del francese, partito nel 2013 come vice di Carlo Ancelotti e successivamente impegnato a guidare i ragazzi del Real Madrid Castilla, secondo lo spagnolo "AS" ci sarebbe già un nome destinato ad arrivare ad occupare quelle anche è stata fino a pochi giorni fa la panchina di Zizou.

Secondo il prestigioso quotidiano di Madrid, ad allenare i "Blancos" tra qualche anno potrebbe arrivare Raul Gonzalez Blanco. L'indimenticato capitano, che ha vestito i colori della squadra della capitale dal 1992 al 2010, ha infatti preso il patentino per allenare e dovrebbe cominciare a lavorare con i ragazzi della "Juvenil B".

Le alternative per Florentino Perez

Il nome di Raul è circolato con insistenza nelle ultime ore. In Spagna si è parlato di lui anche come possibile collaboratore del nuovo tecnico delle "Merengues". Come riportato da "Ok Diario", l'ex attaccante potrebbe addirittura affiancare Mauricio Pochettino qualora quest'ultimo venga convocato da Florentino Perez. Dopo aver fatto centro con Zidane, che fu promosso alla guida della prima squadra per sostituire Rafa Benitez, il club campione d'Europa sta dunque seriamente pensando di valorizzatore un altro allenatore che già lavora nell'organigramma societario.

Oltre a Raul, ci sono infatti altri due grandi ex campioni che stanno attualmente allenando. La soluzione interna più verosimile risponde al nome di Guti, che lavora nel Real Madrid dal 2013 e che in carriera ha allenato prima la squadra B Primavera, poi la squadra A sempre a livello giovanile nel 2016. L’altra possibilità potrebbe invece essere Santiago Solari: oggi allenatore della squadra B delle Merengues.