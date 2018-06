Zinedine Zidane a sorpresa ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto per la terza volta consecutiva la Champions League. Lo sconcerto è stato notevole nell’ambiente ‘blancos’, è stato così anche per il presidente Florentino Perez che rapidamente si è messo a caccia del nuovo allenatore, che sarà per il Real, addirittura, il 40esimo negli ultimi 44 anni. Un record assoluto per una squadra di prim’ordine come quella spagnola che sulla propria panchina ha alternato, con risultati differenti, molti dei migliori tecnici del mondo.

Il sostituto di Zidane sarà il 40esimo tecnico del Real, degli ultimi 44 anni. Incredibile, ma vero. I ‘blancos’ hanno vinto quattro volte negli ultimi cinque anni la Champions League, hanno riscritto la propria storia e quella del calcio mondiale, ma hanno vinto tantissimo anche nei quarant’anni precedenti ma la pazienza non è stato mai il punto di forza dei dirigenti spagnoli che hanno cambiato senza problemi allenatori, e hanno esonerato anche tecnici di grande valore.

La sedia elettrica. Così è stata ribattezzata la panchina del Real Madrid dai media spagnoli che hanno fatto i conti nell’immediato post Zidane. Dal 1974, anno in cui fu esonerato Munoz, allenatore mito per i ‘blancos’ che vinse la Coppa dei Campioni sia da giocatore che da allenatore, a oggi sono stati addirittura 39 i tecnici del Real Madrid. Un numero impressionante e un elenco che comprende, oltre a Zidane, Vicente Del Bosque, vincitore di due Champions nel 2000 e nel 2002, Heycnkes, che la coppa dalle grandi orecchie la vinse nel 1998, Carlo Ancelotti, trionfatore in Champions quattro anni fa, e anche miti del calcio come Mourinho, un triennio con una Liga vinta e tre semifinali di Champions, Fabio Capello, Hiddink, Camacho, Schuster, Pellegrini, Leo Beenhakker, Di Stefano e Vujadin Boskov.