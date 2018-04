La disponibilità della Lega Calcio e quella della pay-tv che si vedrà costretta a modificare i palinsesti già definiti sulla scansione di anticipi e posticipi partendo dal sabato pomeriggio fino al ‘monday night' che chiude la giornata. Due incognite che al momento gravano sulla richiesta da parte del Napoli di giocare in contemporanea con la Juventus almeno la penultima gara della stagione (13 maggio), considerata la difficoltà di cambiare il calendario per tutte le ultime 4 gare (a partire da quelle del prossimo week-end). Una mozione ufficiale verrà presentata dal presidente, Aurelio De Laurentiis, nelle prossime ore.

Contemporaneità. Solo per l’ultima giornata è previsto lo stesso orario per il fischio d'inizio di tutti gli incontri ma, con lo scudetto ancora in bilico e visto il distacco in classifica ridottosi a 1 punto dopo la vittoria degli azzurri a Torino, da regolamento è ancora possibile intervenire sugli orari differenti in calendario per il 37° turno.

E' quanto auspicano i partenopei: evitare che nella fase cruciale del torneo due squadre in lotta per lo scudetto possano andare in campo in orari o addirittura in giorni diversi (proprio come capiterà in questo week-end, con la Juve impegnata sabato sera a San Siro contro l'Inter e il Napoli domenica a Firenze, e ancora in quello immediatamente successivo). Questione spesso sollevata dal club campano e dallo stesso allenatore relativamente a quest'alternanza del calendario e alla diversa pressione psicologica di giocare sempre dopo.

Il calendario. Nella penultima giornata la squadra di Allegri sarà di scena all'Olimpico contro la Roma mentre quella di Sarri giocherà al Ferraris contro la Samp: sia giallorossi, sia liguri non hanno accantonato la speranza di agganciare la zona Coppe (Champions per i capitolini, Europa League per i blucerchiati). Novanta minuti, quelli della 37sima che potrebbe rivelarsi decisiva, ai quali tanto la Juventus quanto il Napoli arriveranno dopo aver affrontato – rispettivamente – in casa il Bologna (sabato 5 maggio, ore 20.45 all'Allianz Stadium) e il Torino (domenica 6 maggio, ore 15 al San Paolo).