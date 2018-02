E' un podio tutto all'insegna dei bomber della Premier League quello della speciale classifica della Scarpa d'Oro 2017/2018. Sempre più avvincente ed equilibrata la corsa al titolo di miglior marcatore stagionale che vede in vetta al momento Harry Kane del Tottenham, seguito a ruota da altre due stelle del campionato d'Oltremanica ovvero Salah del Liverpool e Aguero del Manchester City. Primo italiano in graduatoria Ciro Immobile, della Lazio, al 5° posto.

Scarpa d'oro, sul podio 3 bomber della Premier: Kane, Salah e Aguero.

Grazie al gol che ha deciso Tottenham-Arsenal, Kane ha raggiunto quota 23 reti in campionato e quindi 46 punti. Brutte notizie dunque per la Juve che presto affronterà la punta degli Spurs agli ottavi di Champions. Alle sue spalle nella classifica della Scarpa d'Oro dell'Uefa ecco Salah a segno in Southampton-Liverpool e a quota 44 punti (22 le reti). Terzo gradino del podio per Aguero (42 punti, 21 gol) che grazie al poker di reti rifilato al Leicester ha raggiunto in classifica Cavani.

Il primo italiano in classifica nella Scarpa d'Oro è Immobile.

Tempi duri per i bomber italiani nell'ultimo week-end. E' rimasto a secco il nostro primo portacolori Ciro Immobile che resta dunque a quota 40 in virtù dei suoi 20 gol. Per l'attaccante della Lazio 5° posto nella classifica della Scarpa d'Oro a pari punti con Messi. Al palo anche Mauro Icardi alle prese con un infortunio e assente in Inter-Bologna: il capitano dell'Inter è 10° in classifica.

Passi in avanti per Quagliarella, Mertens e Higuain.

Per quanto riguarda gli attaccanti della Serie A, a far registrare passi in avanti ci ha pensato in primis Quagliarella. Il blucerchiato, a segno contro il Verona, è salito all'11° posto riducendo dunque le distanze da Mauro Icardi. 15° invece il bomber del Napoli Mertens dopo la rete alla Lazio, mentre Higuain ha raggiunto Dybala al 20° posto.