Una sfida a suon di reti che sta entusiasmando la Premier. Se Kane del Tottenham ha steso l'Arsenal, e Aguero con un poker ha messo al tappeto il Leicester, ecco che anche Salah ha partecipato al festival del gol. L'egiziano ha segnato la bellissima rete del definito 2-0 dopo un duetto con Firmino nella sfida in casa del Southampton. 3 punti pesantissimi per i Reds che si sono ripresi il terzo posto riducendo le distanze dalla seconda della classe United battuto a sorpresa dal Newcastle.

Firmino e Salah, il Liverpool batte in trasferta il Southampton.

Nel posticipo domenicale della 23a giornata di Premier, il Liverpool batte il Southampton in trasferta nel segno dei suoi bomber Firmino e Salah. I due hanno chiuso la pratica già nel primo tempo: il brasiliano ha aperto le marcature sfruttando un assist del compagno di reparto che poco dopo ha visto ricambiato il favore. Molto bella la rete dello 0-2 nel finale del primo tempo, con il duetto tra i centravanti e Firmino che di tacco ha permesso a Salah di presentarsi con freddezza davanti al portiere, poi battuto.

Salah, Aguero e Kane, che sfida tra i bomber in Premier.

Contro il Southampton Salah ha segnato il 29° gol della sua eccezionale stagione, in 35 partite complessive. 22 le marcature in Premier League per l'ex Roma che stacca Aguero di un gol, e si porta ad una sola lunghezza di distanza da Harry Kane, prossimo avversario in Champions della Juventus.

United, tonfo con il Newcastle. Mourinho a meno 16 da Guardiola e più 2 sul Liverpool.

Nel pomeriggio pesantissima sconfitta per il Manchester United in casa del Newcastle di Benitez. Decisiva una rete di Ritchie al 20′ della ripresa per mettere al tappeto i Red Devils che ora dovranno recuperare addirittura 16 punti dalla capolista Manchester City. I Citizens, per avere la matematica certezza del successo, devono raggranellare "solo" 18 punti nelle prossime undici partite. Lo United dovrà fare molta attenzione alle inseguitrici e in particolare al Liverpool portatosi a meno 2.