Benitez batte Mourinho, si tira fuori dalla zona retrocessione, allontana sempre di più lo United dalla vetta e regala al Liverpool di Jurgen Klopp l'opportunità di volare a meno 2 dai Diavoli Rossi. E' questo il titolo del pomeriggio del St. James Park, dove il Newcastle ha superato di misura il Manchester United dopo il gol di Matt Richie e dopo una partita stregata per la formazione di José Mourinho.

Il tecnico portoghese, nel post gara, ha fatto i complimenti (modo suo) ai giocatori avversari: "Hanno combattuto come animali e spero che lo possano prendere come un complimento – ha esordito Mourinho – Gli dei del calcio sono stati dalla loro parte. Non è successo così per noi. Il Newcastle ha dato tutto ciò che aveva e anche quello che non aveva, queste sono le cose belle del calcio. Abbiamo commesso un errore difensivo, poi loro hanno dato la vita per mantenere la porta inviolata".

Mourinho blocca De Gea.

Atteso dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Siviglia di Montella, e dal big match con il Chelsea del nemico Antonio Conte, José Mourinho vede dunque a rischio il suo secondo posto alle spalle dei cugini del City. Lo "Special One", dopo aver commentato la sconfitta dei suoi, ha anche commentato le indiscrezioni relative a De Gea: seguito dal Real Madrid, pronto a fare follie per riportarlo in Spagna.

In attesa dell'eventuale rinnovo del portiere, Mourinho ha dunque mandato un messaggio alla sua dirigenza: "De Gea al Real? Il Manchester United è un grande club, in grado di attrarre giocatori top – ha spiegato il tecnico di Setubal – Non ha senso che lasci partire i suoi uomini migliori, come De Gea. Per il mercato c'è però tempo, ora noi dobbiamo pensare solo al campo".