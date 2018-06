Sono tanti i calciatori di prima fascia esclusi dai rispettivi c.t. per i Mondiali del 2018. Ma a differenza di Hart, Nainggolan, Benzema, Martial e Icardi che non sembravano avere molte chance di volare in Russia l’esclusione di Leroy Sané è stata ampiamente sorprendente. L’esterno tedesco è stato uno dei migliori giocatori della Premier League e ha dato un grande contributo nella stagione da 100 punti del Manchester City. Ma nonostante ciò il c.t. campione del mondo Joachim Loew ha deciso di tagliarlo all’ultimo momento. Lui ha fatto buon viso a cattivo gioco, augurando il meglio alla sua nazionale.

Mentre c’è stato chi ha difeso Sané, in particolare i compagni di club Mendy, De Bruyne e Walker, che ha postato un’immagine, a corredo del post, che non lascia dubbi sull’interpretazione, c’è anche chi in Germania ha provato a dare un’interpretazione alla scelta di Loew, i numeri di Sané sono stati eccezionali quest’anno con il City (10 gol e 15 assist) e sarebbero bastati a cancellare le prestazioni spesso negative con la Mannschaft (nessun gol e nessun assist in 12 partite di campionato).

Dietro l’esclusione, secondo quanto riferito da Fox Sport, Espn e The Independent. ci sarebbe una grande ripicca del c.t. Loew che avrebbe deciso di punire, con durezza impressionante, il giocatore del Manchester City che lo scorso anno rifiutò la convocazione per la Confederations Cup a causa di un’operazione al naso. Il giocatore disse che il giocatore doveva risolvere problemi di respirazione, ma il tecnico cinquantasettenne pare che abbia sempre sospettato che dietro quell’intervento ci sarebbe stata un po’ di vanità perché il giocatore, un anno fa, si sarebbe fatto un ritocchino al naso. Loew non lo ha dimenticato e al momento opportuno ha punito il calciatore, che tornerà a disposizione a settembre ma senza aver disputato il primo Mondiale della carriera.