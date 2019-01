In attesa della ripresa del campionato, il calcio italiano si rimette in moto con gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le partite ad eliminazione diretta (con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari), che vedono coinvolte diverse squadre di Serie A, spicca la sfida dello stadio "Ferraris" di Genova tra la Sampdoria e il Milan. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra le squadra di Giampaolo e Gattuso: dalla diretta tv e in streaming fino alla designazione dell'arbitro.

Sampdoria-Milan, data e ora

Dopo il rocambolesco match di San Siro dello scorso ottobre, terminato 3 a 2 per i padroni di casa, blucerchiati e rossoneri si ritrovano dunque di fronte per una sfida da dentro o fuori. L'impianto di Marassi, che vedrà ancora protagonista il Diavolo anche nella prima giornata di ritorno del campionato, ospiterà la partita sabato 12 gennaio 2019. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.

Diretta tv e streaming, su quale canale vedere Sampdoria-Milan?

La Coppa Italia, come ormai da tradizione, è un'esclusiva della Rai. La partita sarà dunque trasmessa in diretta su Rai 2 e sarà visibile anche in streaming (computer, tablet, smart phone e smart tv) attraverso il servizio Rai Play.

Dove vedere gli highlights della partita

Oltre alla trasmissione televisiva e in streaming dei novanta minuti, tutti i tifosi avranno anche la possibilità di rivedere le azioni più importanti del match di Genova collegandosi al canale Youtube della Lega di Serie A. Le immagini saranno a disposizione degli utenti qualche ora dopo il triplice fischio.

Le probabili formazioni

Per l'ottavo di finale di Coppa Italia, sia Giampaolo che Gattuso ricorreranno ad un po' di turnover. In casa blucerchiata il tecnico dovrà fare a meno degli infortunati Barreto e Bereszynski e manderà in campo il portiere di riserva Rafael. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Regini, mentre centrocampo e attacco dovrebbero essere quelli schierati a Torino contro la Juventus, con Ramirez dietro le punte Quagliarella e Caprari.

Nel 4-3-3 rossonero, davanti a Pepe Reina, ci sarà invece il tanto atteso ritorno dall'inizio di Andrea Conti che giocherà a fianco della coppia Musacchio-Zapata. A centrocampo tornerà Mauri, mentre nel tridente insieme a Higuain e Calhanoglu ci sarà Castillejo, poiché Suso è rimasto a Milano per un risentimento muscolare. Possibile esordio italiano, a gara in corso, del brasiliano Lucas Paquetà: il primo e fin qui unico colpo di mercato invernale della dirigenza milanista.

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Milan (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.

Chi è l'arbitro designato?

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, ad arbitrare Sampdoria-Milan. Ad affiancare il fischietto romano gli assistenti Alessio Tolfo e Pasquale De Meo. Il quarto ufficiale sarà Francesco Fourneau, mentre l’arbitro al VAR sarà Massimiliano Irrati, assistente Var Gianmattia Tasso.

Pronostici e quote su Sampdoria-Milan

La partita del "Ferraris" si preannuncia equilibrata e ricca di colpi di scena. Ne sono convinti anche i bookmaker, che per l'ottavo di finale di Coppa Italia hanno messo a disposizione degli scommettitori quote molto vicine tra loro. La vittoria della Sampdoria nei 90 minuti è pagata 2.75, contro i 2.40 del Milan. Il pareggio è invece dato a 3.50. Interessanti anche le quote Under 0,5 e Over 5,5: rispettivamente pagate a 11,00 e 15,00.