Il VAR non può essere il solo protagonista. Quando andiamo allo stadio sappiamo che c'è la possibilità di vedere due partite, una in campo e una televisiva: dobbiamo tornare a dare la fiducia principale agli arbitri.

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato a parlare della gara di Torino con la Juventus e si è soffermato sulle scelte effettuate da Paolo Valeri grazie alle segnalazioni del VAR. Il numero uno del Doria, che ha visto anche una parte della sua vicenda giudiziaria affievolirsi con lo sblocco dei beni nelle scorse ore, in un'intervista all'ANSA ha dichiarato:

Tutti noi l'abbiamo voluta, è vero: all'occorrenza doveva essere un correttivo, un aiuto per l'arbitro. Adesso c'è un problema: non si può pensare di interrompere la partita sei-sette volte anche per episodi minimali, l'arbitro principale in questo modo perde progressivamente l'autorità.