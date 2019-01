Calciomercato Milan, le ultime notizie sul futuro di Calhanoglu

Le ultime notizie di mercato del Milan, riguardano la presunta intesa trovata con il club tedesco per la cessione del giocatore turco. Se Gattuso darà l’ok, Calhanoglu potrebbe partire subito per una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In assenza di nuovi innesti, dovrebbe essere Paquetà a prendere il suo posto nell’undici titolare.