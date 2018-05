La rovesciata di Bale, gli erroracci di Karius, ma anche l'uscita dal campo di Salah dopo appena mezz'ora di gioco. Tra gli episodi decisivi dell'ultima finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool c'è anche il problema fisico accusato alla spalla dall'egiziano, costretto ad uscire dal campo in lacrime nel primo tempo. Un infortunio causato da un intervento falloso di Sergio Ramos. Un contrasto che è rimasto impunito e che inevitabilmente ha alimentato le polemiche dei tifosi del Liverpool e del popolo egiziano preoccupato per le condizioni della sua stella in ottica Mondiali.

in foto: La petizione contro Sergio Ramos

Salah ko dopo il fallo di Ramos, il difensore nell'occhio del ciclone

Sergio Ramos ancora una volta è finito nell'occhio del ciclone. Polemiche a non finire per l'intervento falloso costato l'infortunio a Salah per il capitano del Real Madrid già accusato in passato di atteggiamenti antisportivi. Basti pensare alle accuse di simulazione in occasione di un fallo di Cuadrado costato il rosso a quest'ultimo nella finale dello scorso anno, e alla sua presenza a bordocampo nonostante fosse squalificato nell'acceso finale di Real-Juve in questa stagione. Anche tra gli addetti ai lavori c'è chi ha puntato il dito contro di lui, come l'ex attaccante è connazionale di Salah Mido che ha parlato di "fallo intenzionale" commesso dal forte centrale.

Sul web spunta la petizione anti-Ramos

Ecco allora che sul web è stata lanciata una vera e propria petizione anti-Ramos. Sul popolare sito Change.org, un tifoso ha promosso una raccolta di firme digitali per chiedere a Fifa e Uefa, i massimi organi calcistici internazionali, di punire Sergio Ramos in maniera inadeguata per aver "volontariamente contribuito a far infortunare Salah". La petizione, lanciata dall'utente Mohamed Salah Abdul-Hakeem fa riferimento all'intervento dello spagnolo, che a suo giudizio avrebbe intenzionalmente messo fuori gioco la stella del Liverpool. La raccolta ha già fatto registrare più di 300mila firme.

La gomitata di Sergio Ramos a Karius

E come se non bastasse il capitano del Real Madrid è finito sulla graticola anche per un altro episodio, che nel corso di Real-Liverpool non era stato annotato ma non è sfuggito alle telecamere. Si tratta di un colpo proibito rifilato al portiere avversario Karius. Una presunta gomitata che ha ulteriormente scatenato l'ira dei tifosi dei Reds, ma che non è stato sanzionato dal direttore di gara nonostante le proteste del portiere.