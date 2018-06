Il Mondiale di Russia che prenderà il via il prossimo 14 giugno vedrà il debutto di nuovi bomber come il centravanti inglese Harry Kane o l’attaccante dell’Argentina Paulo Dybala, il talento francese Kylian Mbappé o quello brasiliano Gabriel Jesus, o ancora la grande rivelazione di stagione, cioè l’egiziano Momo Salah, solo per citare alcuni dei più attesi esordienti. Sembra dunque che quella russa possa diventare la Coppa del Mondo dei debuttanti, ma al via ci saranno anche alcuni habitué del gol nella rassegna iridata. Andiamo dunque a vedere adesso quali sono i calciatori più prolifici nelle fasi finali dei Mondiali tra coloro che saranno presenti in Russia.

Muller mette nel mirino Klismann e Pelé

Il bomber “Mondiale” più prolifico in attività è l’attaccante tedesco Thomas Muller. Il 28enne di proprietà del Bayern Monaco ha infatti già realizzato 10 reti nelle 13 gare della fase finale del Mondiale a cui ha preso parte fino ad oggi. Quello russo sarà dunque il terzo Mondiale a cui prenderà parte: nell’edizione sudafricana del 2010 l’allora 18enne mise a referto 5 gol e 3 assist in 6 apparizioni, stesso bottino anche in quella brasiliana del 2014 nella quale si è laureato campione del Mondo con la sua Germania dove le presenze sono state però 7. Il classe ’89 si presenta quindi ai nastri di partenza della rassegna iridata russa come l’unico presente ad esser già in doppia cifra: al momento si trova al 9° posto nella classifica dei marcatori più prolifici di sempre nella fase finale dei Mondiali capeggiata dal suo connazionale Miroslav Klose con 16 marcature, ad un solo gol da quel Jurgen Klismann che lo fece esordire in Bundesliga nel 2008 e a due lunghezze da una leggenda come il brasiliano Pelé.

James Rodriguez: un Mondiale da protagonista

Al secondo posto in questa speciale classifica troviamo poi il trequartista colombiano rivelazione dell’ultimo mondiale brasiliano James Rodriguez che con Thomas Muller in questa stagione è stato compagno di squadra al Bayern Monaco. Per il talento classe ’91 quello russo sarà soltanto il secondo Mondiale ma il suo score nelle fasi finali della rassegna iridata è di 6 reti, cioè quelle realizzate nel 2014 in Brasile che gli hanno permesso di vincere il titolo di capocannoniere della manifestazione e di diventare in un sol colpo il colombiano più prolifico della storia della Colombia ai Mondiali.

Messi, Suarez e Higuain a braccetto

Chiude il podio un terzetto tutto sudamericano. A quota 5 reti nelle fasi finali della Coppa del Mondo troviamo infatti l’argentino del Barcellona Lionel Messi che vanta già 15 apparizioni e si appresta a giocare il quarto Mondiale in carriera. Stesso bottino per il compagno di squadra uruguayano Luis Suarez che di presenze ai Mondiali ne ha collezionate solo 8 e per il connazionale della Pulce che milita però nella Juventus Gonzalo Higuain. Per il Pipita sono invece 11 le gare in cui è sceso in campo con la Seleccion tra la rassegna iridata del 2010 e quella del 2014.