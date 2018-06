Segnare una tripletta ai Mondiali di calcio è un sogno per qualunque calciatore. Sia chiaro riuscire a realizzarne una è difficilissimo sempre, figuriamoci nella competizione più importante. Quattro anni fa furono capaci di ciò solamente Thomas Müller, uno che ha un feeling eccezionale con questa competizione, e lo svizzero Xherdan Shaqiri. Chissà se qualcuno riuscirà a siglarne una in Russia. Gli amanti delle scommesse hanno la possibilità di puntare anche sui ‘triplettisti’.

I calciatori che hanno il maggior numero di possibilità di realizzare un’hattrick’ secondo i bookies sono il brasiliano Neymar e naturalmente Leo Messi. Il primo non ha giocato per quasi tre mesi e adesso è bello riposato e con il Brasile nella prima fase non affronterà rivali di prima fascia, anche se fare tre gol in una singola partita è complicato contro chiunque. Messi ai Mondiali non ha mai brillato, ma a trent’anni e al quarto Mondiale forse avrà la maturità giusta e sarà decisivo per la prima volta. Per entrambi una tripletta a Russia 2018 è quotata meno di 5.

Alle spalle dei due assi sudamericani ci sono Diego Costa, Harry Kane e Romelu Lukaku, che per i bookmakers hanno buone chance in virtù di avversari sulla carta non irresistibili nella fase a gironi. Più distanti invece Cristiano Ronaldo, Griezmann, che si sono aggiudicati rispettivamente Champions League e Europa League, Timo Werner e Gabriel Jesus.

Gli attaccati con le quote miglior per le triplette sono anche quelli favoriti per lo scettro di capocannoniere. Ma le quote sono molto diverse. Il favorito per il titolo dei cannonieri è Leo Messi, dato a 10. Segue a ruota l’eterno rivale CR7 (12). Buone le quote proposte per Neymar, Griezmann, Kane e Lukaku. Interessanti quelli dei Suarez e Cavani. Mentre il capocannoniere del 2014 James Rodriguez è dato a 75.