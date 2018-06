Quello che prenderà il via il 14 giugno prossimo con la sfida tra la Russia padrona di casa e l’Arabia Saudita ha già battuto un record: sarà infatti il Mondiale più ricco di sempre. Mai i premi per le Nazionali partecipanti ad una rassegna iridata sono stati così alti come quelli stabiliti dalla Fifa per le 32 qualificate all’edizione 2018 tra le quali, ahinoi, non c’è l’Italia.

Il montepremi più ricco di sempre

Il montepremi messo a disposizione dalla Fifa per Russia 2018 ammonta infatti a 800 milioni di dollari (686 milioni di euro al cambio attuale) con una crescita del 40% rispetto ai 576 milioni dell'edizione brasiliana del 2014, quasi raddoppiato dunque rispetto ai 410 milioni di dollari di Sudafrica 2010. Metà dei fondi servirà a coprire i costi per l’organizzazione e la gestione dell’evento, l’altra metà invece verranno suddivisi tra le 32 squadre partecipanti a seconda dei risultati ottenuti durante la manifestazione.

Il contributo per coprire i costi

Della prima parte, cioè quella destinata a coprire i costi di organizzazione e gestione, 48 milioni di dollari saranno divisi ad ognuna delle 32 federazioni rappresentate a Russia 2018 che riceverà un contributo da 1,5 milioni di dollari (circa 1,3 milioni di euro) per coprire i costi logistici e di preparazione alla manifestazione. A questi si aggiungeranno poi i premi ottenuti in relazione ai risultati ottenuti nella competizione.

I premi: 32,5 milioni di euro al vincitore

Questi premi saranno così divisi: 38 milioni di dollari (circa 32,5 milioni di euro) andranno al vincitore, 28 milioni (24 milioni di euro) alla seconda classificata e 24 milioni (20,5 milioni di euro) per il terzo posto. A seguire 22 milioni (18,8 milioni di euro) per la quarta, 16 milioni (13,7 milioni di euro) a testa per le eliminate ai quarti di finale, 12 milioni (10,3 milioni di euro) per chi esce agli ottavi e 8 milioni (6,8 milioni di euro) per chi saluta la competizione alla fase a gironi.

Salutare il Mondiale senza vittorie vale 8 milioni

Dunque chi vincerà in Russia oltre alla soddisfazione di salire sul tetto del mondo porterà a casa un bottino da 34 milioni di euro, una cifra che farebbe comodo a qualsiasi Federazione. Ma anche chi dovesse perdere tutte le partite del girone ed essere quindi eliminata nella prima fase non tornerà a casa a mani vuote ma con più di 8 milioni di euro. Questo ovviamente soltanto per ciò che riguarda il montepremi messo destinato dalla Fifa al Mondiale russo: il Mondiale più ricco della storia.