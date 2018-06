Per molti calciatori convocati nelle 32 rose delle Nazionali che prenderanno parte al Mondiale di Russia che comincerà domani la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo sarà anche un’occasione di mettersi in mostra a livello internazionale per un eventuale trasferimento a cifre esorbitanti. Tanti i giovani talenti, noti e meno noti, che saranno in Russia e che grazie proprio alla rassegna iridata potrebbero veder aumentare il loro valore di mercato. Ecco quali sono le stelle Under 23 in vetrina a Russia 2018 che potrebbero movimentare la prossima sessione di mercato.

Da Golovin a Pjaca: Juve giovane e iridata

Partiamo da quelli che riguardano la nostra Serie A, che la scorsa stagione hanno militato nel massimo campionato italiano e quelli che invece potrebbero sbarcare in Italia nella prossima sessione di mercato. Tra le fila dei padroni di casa della Russia il talento da tenere d’occhio è certamente il 22enne centrocampista Alexandr Golovin, talento che già nel 2013 si era fatto notare all’Europeo Under 17 vinto proprio dalla selezione russa, e che in questi ultimi anni con la maglia del CSKA Mosca ha attirato l’attenzione dei maggiori club europei. Su di lui in pressing c’è la Juventus che sta lavorando per portarlo a Torino già a Mondiale in corso. Il russo dunque potrebbe diventare compagno di squadra di altri due giovanissimi talenti che saranno presenti alla rassegna iridata: uno tra le fila dell’Uruguay, vale a dire il centrocampista classe ’97 Rodrigo Bentancur a cui il ct Tabarez sembra intenzionato ad affidare le chiavi della manovra della Celeste, e l’altro con la maglia della Croazia, cioè l’esterno offensivo, negli ultimi 6 mesi in prestito allo Schalke 04, Marko Pjaca che di anni ne ha 23.

Milinkovic – Savic in cerca di consacrazione, André Silva di riscatto

Più complicato, ma non da escludere, invece l’arrivo in bianconero di due altri baby talenti che nell’imminente Mondiale potrebbero trovare la definitiva consacrazione a livello internazionale. Il più atteso per quel che riguarda il calcio di casa nostra è certamente il serbo Sergej Milinkovic – Savic: mezzala classe ‘95 della Lazio la cui valutazione di mercato ha già abbondantemente superato i 100 milioni di euro, corteggiato dalla Juventus ma sul quale sono pronte ad investire pesantemente anche le corazzate economiche del Vecchio Continente: Manchester United e Real Madrid su tutte. Stesso discorso vale per il talentuosissimo metronomo del Belgio Youri Tielemans, 21enne di proprietà del Monaco, che proprio in questa Coppa del Mondo potrebbe fare quell’ultimo salto di qualità che lo farebbe entrare nell’élite del calcio mondiale. Ha già salutato la Serie A, direzione Arsenal, invece il regista dell’Uruguay, lo scorso anno alla Sampdoria, il classe ’96 Lucas Torreira. Attesa anche per i due Under 23 portoghesi in cerca di riscatto dopo due ultime stagioni altalenanti: potrebbe essere il Mondiale del riscatto per l’esterno 22enne Gonçalo Guedes (ora al Valencia dopo aver fallito al Psg) e per l’attaccante classe ’95 André Silva, reduce da una difficile prima stagione in Italia con la maglia del Milan.

Da Mbappé ad Alli, da Rashford a Gabriel Jesus: già stelle tra i ‘grandi’

In Russia ci saranno poi alcuni giovanissimi talenti che già sono riusciti a lasciare il segno anche a livello internazionale in quanto grandi protagonisti con i loro club di appartenenza, alcuni dei quali già al centro di trasferimenti di mercato a cifre da capogiro. È questo il caso dei tre talenti francesi più attesi: il 19enne Kylian Mbappé passato la scorsa estate dal Monaco al Psg per 180 milioni di euro, il 21enne Ousmane Dembelé trasferitosi dal Borussia Dortmund al Barcellona per una cifra che con i bonus si avvicina a quota 150 milioni di euro, e il centrocampista classe ’95 Thomas Lemar appena acquistato dall’Atletico Madrid per 60 milioni di euro sempre dal Monaco. Non hanno bisogno di alcuna presentazione anche le due stelline di Manchester che saranno al Mondiale: tra le fila del Brasile il 21 enne Gabriel Jesus, fresco vincitore del titolo di Campione della Premier League con il City, tra quelle dell’Inghilterra di Southgate invece il talento 20enne dello United Marcus Rashford. Allo stesso modo non hanno bisogno di presentazione anche il 22enne trequartista inglese del Tottenham Dele Alli e quello spagnolo del Real Madrid Marco Asensio.

Le possibili sorprese: occhio a Lozano e Harit

Chiudiamo la nostra rassegna dei talenti Under 23 possibili protagonisti di Russia 2018 con quelli che sono i calciatori meno noti al grande pubblico ma che potrebbero essere le grandi rivelazioni di questa rassegna iridata. Bisognerà guardare con un occhio di riguardo infatti le prestazioni del difensore centrale o mediano classe ’95 del Feyenoord e della nazionale peruviana, Renato Tapia, così come quelle del suo coetaneo esterno offensivo ugandese naturalizzato danese di proprietà del Celta Vigo, Pione Sisto. Stesso discorso per l’esterno d’attacco del Messico e del Psv Hirving Lozano, anche lui nato nel 1995, che nell’ultima stagione in Olanda ha realizzato l’incredibile bottino di 19 reti e 11 assist. Molto più giovani invece, rispettivamente 20 e 19 anni, per i due talentini del Marocco: l’esterno Amine Harit dello Schalke 04 e il terzino destro del Real Madrid Achraf Hakimi.