Voleva esserci a tutti i costi ma, nonostante la qualificazione della Svezia ai danni dell'Italia, Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Mondiale 2018 soltanto come spettatore. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy voleva essere in Russia e ci ha provato in tutti i modi ma per la Coppa del Mondo che partirà domani Ibra sarà un comune tifoso. In un’intervista rilasciata a Fifa.com l'ex attaccante di Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e Manchester United ha voluto esprimere la sua opinione su chi saranno le sorprese di questa competizione:

Penso che Neymar dopo l’infortunio subito abbia molta fame di vittoria e voglia di trascinare il Brasile. Messi è il migliore e la squadra lo segue. Cristiano Ronaldo la stessa cosa. Vediamo cosa succederà, chi è fisicamente e mentalmente al 100%. Queste cose sono molto decisive. Chi potrà essere la stella? Penso che Paul Pogba sia veloce e abile tecnicamente e anche Mbappé è una stella emergente che ha ancora più da dare per arrivare in cima, ma sicuramente ci arriverà.

Zlatan dopo essersi espresso sulle possibili protagonisti della manifestazione ha detto la sua anche sul le candidate alla vittoria finale:

Penso che Brasile, Spagna, Germania possano essere le favorite e ovviamente la Svezia che ha battuto squadre importanti nelle qualificazioni. Anche l’Argentina, anche se non vogliono parlare di sé come favoriti: lo sono. Mi dispiace che gli Stati Uniti non partecipino alla Coppa del Mondo perché è il mio nuovo paese in cui vivo e anch’io vorrei sostenerli.

Ibra segna una doppietta ed esulta in faccia all'avversario

L'attaccante svedese, espulso tre settimane fa per una manata, ha realizzato due gol di testa nella vittoria dei Galaxy contro il Real Salt Lake. Dopo la prima rete, l'ex punta dello United è andato ad esultare con rabbia in faccia a Sunny: Ibra non cambierà mai.