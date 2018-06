Come sfogare la rabbia per la mancata partecipazione ai prossimi Mondiali con la maglia della Svezia? Tornando a segnare con la casacca dei Los Angeles Galaxy e urlando tutta la sua gioia in faccia ad un avversario. Il solito Ibra insomma, quello capace di alternare gol e prodezze, con atteggiamenti assolutamente particolari. L'esperto bomber ha preso per mano la sua squadra nell'ultima uscita contro il Real Salt Lake, rendendosi protagonista di una doppietta decisiva.

Dopo aver alimentato in settimana le polemiche sul suo mancato ritorno in nazionale per i Mondiali, con stoccate alla Federcalcio e anche alla Svezia, il bomber è sceso in campo con i Los Angeles Galaxy nel confronto contro il Real Salt Lake valido per il campionato. Troppo evidente la differenza con gli avversari per l'ex di Juve, Inter e Milan che ha realizzato una doppietta decisiva per il 3-0 finale. In occasione del primo gol, segnato una clamorosa papera della difesa con tanto di uscita a vuoto del portiere, Ibra ha esultato in maniera particolare: si è portato davanti al calciatore del Real Salt Lake Sunny e gli ha urlato tutta la sua rabbia agonistica in faccia. Sconosciuti i motivi dell'episodio, legati probabilmente a qualche battibecco precedente.

Quanti gol ha segnato Ibrahimovic negli Usa

Alla fine solo applausi per i Los Angeles Galaxy, tornati alla vittoria dopo due mesi e soprattutto per re Zlatan che ha segnato 7 gol in 11 uscite. Seconda doppietta consecutiva per lo svedese che sta provando a prendere per mano una squadra che al momento occupa l'ottava posizione in campionato a solo due lunghezze dal sesto posto che garantirebbe l'accesso ai playoff. Ibra ci crede e vuole provare a vincere ancora, anche per far ricredere la Svezia che non ha voluto puntare su di lui a Russia 2018.