Monchi l’ha già dichiarato più volte: “La Roma non farà investimenti a gennaio”. Parole chiare, precise, ma che comunque si spera, soprattutto per i tifosi giallorossi, possano essere stravolte con l’arrivo di qualche altro esterno d’attacco. Già, perchè ad oggi sempre essere proprio questo il grande punto di debolezza di questa Roma al giro di boa del campionato. Arcigna si, organizzata e spietata quando vuole, ma svogliata e inconsistente quando si tratta di ribaltare il risultato. Mancano i gol, quelli di Dzeko certo, ma anche quelli di El Shaarawy, che sembrava rinato dopo la doppietta al Chelsea prima di perdersi di nuovo.

Per non considerare le disperate prestazioni, contrassegnate anche da diversi infortuni, di Defrel e Schick, arrivati come due top player ma che ad oggi non hanno fatto fare quel salto di qualità importante al club come si aspettava sia la dirigenza che gli stessi tifosi. Bisognerà capire però le reali intenzioni della società che nel frattempo sta provando a placcare gli attacchi della Juventus decisa nel voler puntare, dopo il colpo Emre Can, anche su Lorenzo Pellegrini che non sembra trovare spazio con Di Francesco. Ma andiamo a vedere però le trattative possibili per gennaio da parte dei giallorossi, quelle per giugno e il colpo a sorpresa.

Un tassello subito a gennaio.

Di Francesco non ha fatto molte richieste alla società, ma sicuramente, se non dovesse arrivare un esterno d’attacco, dovrà pensare di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, soprattutto cambiare qualche elemento in campo. Ma andiamo con ordine. In caso di cessione, il primo degli acquisti della Roma sarebbe un esterno basso a destra. La prima scelta è quella di Matteo Darmian che allo United non riesce a trovare spazio. L'alternativa è Bereszynski, terzino 25enne della Sampdoria.

in foto: Le presenze di Bereszynski in stagione con la Sampdoria (Transfermarkt)

Queste le principali trattative della Roma per gennaio. Ma da tenere sotto osservazione sono però i movimenti del Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro che è pronto a spendere 40 milioni di euro per Nainggolan. Sotto contratto col club giallorosso fino a giugno 2021 con un ingaggio da circa 4,5 milioni netti all'anno. In prospettiva futura la Roma è interessata al giovane del Cagliari, Barella, che ha lo stesso agente di Nainggolan. Ma la sensazione è che l’assalto per il centrocampista della squadra sarda non possa avvenire prima del mese di giugno.

Monchi lavora già per il mese di giugno.

La necessità dunque, è quella di cercare di acquistare, anche a gennaio, a buon prezzo, un terzino destro che possa spostare magari Florenzi sulla linea dei tre d’attacco. Bruno Peres ha fallito clamorosamente, pertanto i giallorossi hanno chiesto informazioni su Darmian del Manchester United, Aleix Vidal del Barcellona, che però nelle ultime ore sembra vicino ad un ritorno al Siviglia, Vrsaliko e Juanfran dell'Atletico Madrid.

in foto: La carriera e il rendimento attuale di Juanfran (Transfermarkt)

Non è da escludere anche un’idea Stephan Lichtsteiner la cui avventura alla Juventus sembra arrivata al capolinea.

Nessuna di queste trattative delle Roma è però in fase avanzata, quindi tutti i sostenitori giallorossi dovranno armarsi di molta pazienza in questo calciomercato, eventualmente sperare di chiudere una di queste operazioni a giugno.

A centrocampo la pista che porta a Badelj, si è un po' spenta, visto che nelle ultime ore i viola hanno affermato di voler tenere il croato fino a giugno, lasciandolo poi a parametro zero. Anche Di Francesco, proprio sul croato, ha detto di ritenerlo un ottimo calciatore ma che a centrocampo la squadra, al momento, sta bene così.

Il colpo a sorpresa che si aspettano i tifosi.

L’obiettivo di Di Francesco è riportare Florenzi nel ruolo di attaccante esterno offensivo. Una possibilità questa che dunque potrebbe spingere la Roma a buttarsi a capofitto sul mercato a caccia di un terzino destro. Il nome, come abbiamo detto è quello di Matteo Darmian, obiettivo numero uno di Monchi che Mourinho non utilizza molto al Manchester United.

La Roma potrebbe lavorare a un prestito con diritto/obbligo di riscatto, posticipando così l’eventuale costo del cartellino. Nel frattempo, magari, qualcuno sarà andato via. Quel qualcuno potrebbe essere Bruno Peres che può partire senza che nessuno lo trattenga. Il calciatore ha richieste dal Benfica e dal Galatasaray.

Ha fatto un sondaggio anche il Brighton, ma l’operazione sarebbe più complessa. Monchi ha detto al procuratore del brasiliano che può partire, a patto che la Roma recuperi gran parte della cifra spesa un anno e mezzo fa per acquistarlo dal Torino: 13 milioni e mezzo. La Roma chiede l’obbligo di riscatto nella formula del prestito, mentre i portoghesi vorrebbero solo il diritto. E’ previsto un contatto tra i due club nei prossimi giorni.