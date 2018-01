Il calciomercato di gennaio non è ancora decollato per la Roma. Le ultime notizie in tempo reale sulle trattative non regalano novità particolari, al momento è certo che il club giallorosso se chiuderà qualche operazione lo farà in maniera chirurgica (l'obiettivo è un terzino destro) e solo dopo aver ceduto qualche altro elemento della rosa. In tal senso, è stato chiaro il messaggio filtrato dal tecnico, Eusebio Di Francesco, dopo il caso Nainggolan e la recente frenata in campionato (ko all'Olimpico con l'Atalanta prima della sosta).

Le trattative in entrata.

In difesa i candidati favoriti sono essenzialmente due, come emerso già da qualche settimana: il primo è Matteo Darmian, 28enne esterno basso del Manchester United, per il quale occorre uno sforzo economico importante (tra i 15 e i 20 milioni di euro) e soprattutto battere la concorrenza della Juventus che ha messo nel mirino il calciatore per la prossima stagione; il secondo è Juanfran, 33enne terzino destro dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto e individuato quale rinforzo alla Kolarov, il classico calciatore pronto subito. La Roma proverà a portarne a casa uno dei due con la formula del prestito. Più defilato c'è anche Cristian Manea, 20enne difensore del Cluj.

Occasione low cost a centrocampo.

La priorità è in difesa ma il club giallorosso non chiude la porta anche a un altro possibile rinforzo a centrocampo, laddove viene tenuta costantemente d'occhio l'evoluzione della situazione Milan Badelj. Il croato della Fiorentina è in scadenza di contratto, piace anche alla Lazio, ma viene ritenuto un centrale di valido affidamento, una risorsa in più per una squadra che vuole avere buone alternative lottando su più fronti. Nel ruolo di centrale c'è un altro nome che stuzzica i giallorossi: è Lucas Torreira della Sampdoria ma è più un obiettivo per giugno che non per gennaio.

Le trattative in uscita.

Il calciatore che ha maggiori possibilità di lasciare la Roma a gennaio è Bruno Peres. L'esterno brasiliano che arrivò nella Capitale nel 2016 e costò 15 milioni di euro non è mai riuscito a integrarsi alla perfezione. Sull'ex laterale del Torino c'è l'interesse di diverse squadre europee ma il club non ha intenzione di fare scontri né di svendere il sudamericano. In tal senso non è decollata la pista Benfica, che ha proposto la formula del prestito ma senza obbligo di riscatto, ed è sempre in piedi l'ipotesi Galatasaray. Maxime Gonalons è un altro calciatore che non ha convinto del tutto, anche lui potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. Il portiere Lucasz Skorupski pure è in lista di sbarco, ha chiesto di essere ceduto per giocare con continuità ma al momento non c'è alcun interesse concreto da parte di qualche società.

Le cessioni in chiave Fair Play finanziario.

Differente è la situazione che riguarda Kevin Strootman: il centrocampista olandese ha rinnovato a maggio scorso il contratto che lo lega alla Roma fino al 2022 e ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Una sua partenza al momento è ipotizzabile solo a fronte di un'offerta molto interessante (ha mercato in Inghilterra). Stesso discorso per Nainggolan, la cui quotazione di 50 milioni di euro lo rende una pedina sacrificabile in chiave Fair Play dei conti: con l'indebitamento finanziario di 192.5 milioni, e con la quota ingaggi a 145 milioni (più 58 milioni di ammortamenti) rispetto a un fatturato (senza plusvalenze) di 175 milioni, occorrerà ancora un'operazione alla Salah perché non scatti l'allarme arancione.