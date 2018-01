3 sconfitte, compresa quella in Coppa Italia contro il Torino, e un pareggio. Il disastroso rendimento nelle ultime giornate della Roma potrebbe influire anche sul mercato. La società capitolina è al lavoro per sfruttare ogni eventuale occasione per puntellare la rosa, ma bisognerà fare i conti anche con la possibilità di cessioni eclatanti, anche a gennaio. D'altronde è stato lo stesso mister Di Francesco ad aprire alla possibilità di addii da parte dei giocatori "insoddisfatti". E tra questi potrebbero anche rientrare Strootman ed El Shaarawy protagonisti di un rendimento al di sotto delle aspettative nelle ultime giornate.

Di Francesco e il calciomercato della Roma.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore della Roma, oltre a confermare che i giallorossi al momento non sono da scudetto ha aperto alla possibilità di avvicendamenti nella rosa. D'altronde i capitolini non tratterranno nessuno contro la loro volontà: "Non mi occupo di mercato. Io sono l’allenatore della Roma e da allenatore offro delle indicazioni tecniche a Monchi, che è il mio interlocutore. È prematuro dire cosa decideranno, ma penso che potrebbero esserci degli avvicendamenti… Chi non è felice di stare alla Roma è normale che chieda di andarsene. Però fino a qualche settimana fa tutti erano contenti".

Roma, Strootman nelle ultime notizie sul mercato in uscita.

E il riferimento potrebbe essere a Kevin Strootman. Il giocatore olandese si è reso protagonista di uno sfogo dopo l'ultimo ko interno contro l'Atalanta. Oltre al mea culpa per le prestazioni non all'altezza, il mediano ha aperto alla possibilità di un addio. Le pretendenti non mancano e il calciomercato potrebbe aver distratto il classe 1990 che oltre a piacere alla Juventus (difficile però che i bianconeri si muovano a gennaio), è nel mirino del Liverpool e soprattutto del Marsiglia del suo ex allenatore Garcia che ha sempre speso belle parole nei suoi confronti. La Roma potrebbe aprire ad un suo addio solo dietro offerte dai 25-30 milioni in su.

El Shaarawy nelle trattative in uscita dei giallorossi a gennaio.

Non solo Strootman nelle possibili trattative big in uscita per la Roma. Se per Nainggolan il discorso sul futuro sembra essere rimandato a giugno, attenzione anche a El Shaarawy che sta vivendo un periodo tutt'altro che positivo dopo un inizio di stagione super. 7 partite senza gol per il Faraone che pur avendo sfornato 3 assist sembra aver perso lo smalto sotto porta che gli ha permesso comunque di trovare la via della rete in 6 occasione. Ecco allora che in caso di offerta giusta, anche lui potrebbe finire per essere sacrificato

Le operazioni di calciomercato in entrata per la Roma.

La priorità della Roma sul mercato in questo momento è quella relativa al terzino destro, con i nomi di Juanfran e Darmian caldissimi. Per il centrocampo invece è spuntata la pista Badelj, su cui si è espresso anche Di Francesco: "Badelj? Un buon elemento. Ma la Roma a centrocampo ha ottimi giocatori, anche se qualcuno di loro non ha ancora reso al meglio". E il miglior "acquisto" dei giallorossi nei prossimi mesi potrebbe essere quello Schick che finora non ha fatto vedere il suo potenziale. L'allenatore è fiducioso: "Ha potenzialità importanti, diamogli tempo. Roma è solita costruire e distruggere grandi giocatori. Schick va aspettato"