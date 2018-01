La Roma ha preso la classica scoppola in casa contro l'Atalanta. Un match perso malamente dalla squadra di Di Francesco che si è ritrovata improvvisamente lontana dal duo di testa formato da Napoli e Juventus. Un colpo a vuoto che ha fatto inviperire i tifosi ma anche gli stessi giocatori che hanno mal digerito la sconfitta proprio quando si doveva dimostrare il definitivo salto di qualità. Tra i più frustrati c'è Kevin Strootman, il centrocampista olandese che in questa stagione è stato spesso messo in panchina, giocando pochissimo. Una situazione mal digerita e per la quale a gennaio ci potrebbero essere delle novità di mercato.

La vergogna contro l'Atalanta.

Una sconfitta che sa di vergogna. Kevin Strootman non usa mezzi termini per spiegare il 2-1 rimediato all'Olimpico contro un'Atalanta bravissima ad ottimizzare le occasioni e strappare tre punti pesantissimi. Per l'olandese, una prova da dimenticare dal punto di vista del risultato ma da ricordare per non ripeterla più. Perché lo spettacolo espresso è stato di basso lignaggio, anche per propri demeriti che – nel caso specifico – sono figli di una partecipazione sempre minore sul terreno di gioco a causa delle troppe panchine.

Mancanza di responsabilità.

Insoddisfazione, rabbia e fastidio sia per la partita in sè, sia per la situazione in generale: "Nel primo tempo è stata una vergogna giocare in casa in questo modo. Manca forse la lucidità per prendersi la responsabilità, non è una questione fisica o tattica. Io so che ho giocato male. Mi prendo le mie responsabilità, ma così non aiuto nessuno". Una frecciata velata verso mister Di Francesco che fino ad oggi ha fatto le proprie scelte in cui Strootman è comparso poco o nulla.

La richiesta di cessione.

Una scarsa considerazione che sembra essere il preludio di un addio: Strootman avrebbe infatti dato mandato al proprio procuratore di guardarsi attorno già a gennaio per sondare terreni fertili per una eventuale cessione. L'obiettivo è tornare a giocare laddove ci sia un posto da titolare, soprattutto guardando all'estero, destinazione che potrebbe essere gradita anche alla Roma.