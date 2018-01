Pochi acquisti, forse anche nessuno, anzi, probabilmente ci sarà da stare attenti alle cessioni in casa Roma. Già, perchè Monchi ha più volte sottolineato la ferma volontà da parte della società giallorossa di voler intervenire sul mercato solo da giugno. A gennaio quindi, anche al cospetto di una politica societaria che punta sull’autofinanziamento, non ci saranno da aspettarsi colpi in casa Roma a meno di clamorosi ribaltoni ad oggi tutt’altro che improbabili. Stiamo parlando dei possibili addii di Emerson Palmieri, Dzeko e Nainggolan. I primi due imminenti, il terzo quasi sicuramente a giugno a meno di accelerate dalla Cina in questi ultimi dieci giorni di mercato.

Uno dei tre infatti, o forse anche due, potrebbero lasciare la capitale già in queste settimane. Emerson Palmieri, ad oggi sembra essere quello più vicino al Chelsea con Dzeko e il belga a seguire. Questo potrebbe portare sul terreno dell’Olimpico dei sostituti degni di questi tre nomi che entro la fine del mese potrebbero approdare a Roma. Ma andiamo a vedere le ultime novità dal punto di vista del mercato in casa giallorossa.

Chi al posto di un’eventuale partenza di Dzeko?

Col Chelsea all'assalto di Dzeko, la Roma non può farsi trovare impreparata. Ecco perchè, per l'attacco, sul taccuino di Monchi il nome nuovo è quello di Khouma Babacar. Alla Fiorentina sta praticamente giocando pochissimo chiuso dal ‘Cholito’ Simeone. Il centravanti però, nonostante lo scarso utilizzo con la Viola, sarebbe finito nei radar giallorossi alle prese con la grana relativa al futuro del bosniaco. Qual è allora la situazione? Qualora l'affare coi ‘Blues’ andasse in porto, urgerà correre ai ripari.

in foto: Il rendimento stagionale in Serie A di Babacar con la Fiorentina (Transfermarkt)

Babacar, in tal senso, rappresenta un profilo gradito alla dirigenza romanista anche se il nuovo bomber Di Francesco ce l'avrebbe già in casa e corrisponderebbe al nome di Schick che però adesso, parole del tecnico, ha la mente poco serena.

La punta dei viola quindi corrisponde ad un ‘identikit' in linea con le strategie capitoline, stravolte dall'affondo dei londinesi per Edin: coi soldi provenienti dalla sua cessione, per la Roma, sbaragliare la concorrenza di Crystal Palace, Everton, SPAL e Sassuolo e mettere le mani su Babacar non sarebbe un problema. Il valore di mercato del calciatore, al momento, è pari a 9 milioni di euro. Nelle ultime ore però si è fatto anche il nome di Sturridge.

L'attaccante del Liverpool, spesso bloccato da diversi infortuni, potrebbe essere l'idea nuova di Monchi per sostituire Dzeko. Gioca sia come punta centrale che come punta partendo da destra dove forse si esprime meglio. Su di lui c'è anche l'Inter ma la disponibilità immediata dei soldi cash arrivati dal Chelsea eventualmente per la cessione del bosniaco potrebbero essere decisivi per far sbloccare la trattativa. L'attaccante inglese, 28 anni, ha un valore di mercato pari a 20 milioni di euro.

Cessioni e mosse preventive.

Diciamo pure che dopo la notte di Capodanno poco consone ad un calciatore professionista come lui e alla mancata convocazione per la sfida contro il Sassuolo, le voci su una possibile partenza di Nainggolan in direzione Cina, stanno un po’ dividendo il popolo giallorosso. Al suo posto la Roma non andrebbe a cercare sostituiti, in panchina ci sono Gonalons ma soprattutto Pellegrini sui cui Di Francesco punta molto nonostante le avance della Juventus.

Congelate al momento tutte le altre trattative in attesa di saperne di più da Dzeko e da Emerson Palmieri per quanto riguarda la loro probabile cessione al Chelsea. Ma nonostante tutto, a fari spenti, Monchi starebbe lavorando ad un altro profilo. Dalla Spagna hanno infatti accostato alla Roma il nome del centrocampista del Betis, Fabian Ruiz.

Mancino, classe 96, nazionale under 21, nel Betis gioca regista nel 4-3-3 del tecnico Setien ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Monchi lo conosce bene. Ha una clausola rescissoria pari a 15 milioni e non è detto che in questi giorni non sentiremo parlare fortemente di lui.

Sogno Batshuayi da Londra.

Dopo il titolo di capocannoniere dello scorso anno, la Roma anche quest’anno puntava molto sui gol di Edin Dzeko e invece lo scarso rendimento sotto porta del bomber bosniaco, sarebbe uno dei motivi in più per cui la cessione al Chelsea, ad oggi, sembra sempre più probabile anche per non rischiare di incorrere in una svalutazione del calciatore. A Roma si parla tanto di Schick come suo possibile sostituto in attacco anche se il ceco non sembra essere proprio il profilo adatto per una squadra che vuole andare più avanti possibile anche in Champions. Serve un nome di livello che possa far sognare nuovamente il popolo romanista.

in foto: Il profilo dell'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi (Transfermarkt)

E allora, nonostante Conte ci punti molto, proprio dal Chelsea, potrebbe percorrere il percorso inverso del bosniaco un altro attaccante. In queste ore stanno infatti proseguendo senza sosta i lavori per trovare l'intesa che porterebbe Dzeko e Emerson alla corte di Antonio Conte. Le pretese della Roma si sono abbassate: 50 milioni di euro più 10 di bonus e il prestito di Batshuayi.

Si, avete capito bene, proprio il suo nome sarebbe spuntato fuori dal tavolo della discussione su questo grande affare di mercato sull’asse Roma-Londra. Ci saranno novità maggiori sicuramente dopo l’importante sfida contro l'Inter.