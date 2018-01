In attesa di capire quale sarà il futuro di Radja Nainggolan, sempre in bilico tra la permanenza a Roma e il trasloco in Cina, la dirigenza giallorossa sta lavorando in previsione degli ultimi giorni di mercato invernale: decisivi per definire alcune importanti operazioni. Cercato da diversi club europei e complice il suo netto calo di rendimento, Kevin Strootman è il nuovo nome che "radiomercato" ha diffuso nelle ultime ore e inserito nella lista dei partenti.

All in su Barella.

L'olandese piace al Liverpool di Jurgen Klopp, ma è attratto dall'ipotesi di giocare con il Marsiglia del suo vecchio allenatore Rudi Garcia. L'affare potrebbe chiudersi attorno ai 35/40 milioni di euro: soldi che la Roma utilizzerebbe per arrivare a Niccolò Barella, giocatore seguito anche da Juventus, Inter e Manchester United e per il quale il presidente del Cagliari Giulini chiede almeno 50 milioni.

Emerson vuol partire.

Novità importanti potrebbero arrivare anche per la difesa, dove Emerson Palmieri non è più così convinto di rimanere a Trigoria. Il giocatore brasiliano, chiuso da Kolarov, potrebbe dunque lasciare la Roma e trasferirsi in un altro club. In pole position ci sarebbe la Juventus: pronta a fiondarsi sul terzino, in caso di cessione di Alex Sandro. Il direttore sportivo Monchi, preferirebbe però cederlo all'estero.

Il Liverpool, ad esempio, sarebbe una buona destinazione per l'italo-brasiliano ex Santos e Palermo. Nella sua stessa situazione ci sarebbe Bruno Peres, sul quale ci sono Benfica, Galatasaray, Watford e Brighton. "Ha un ottimo mercato – ha confermato Stefano Antonelli, intermediario che detiene la procura dell'ex Torino – È un peccato che non abbia ancora espresso il suo valore calcistico a Roma".

Darmian e Torreira.

In caso di partenze eccellenti, la Roma avrebbe invece già individuato gli eventuali sostituti. Per la difesa l'obiettivo numero uno è Matteo Darmian. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia, ma ha un ingaggio di 3 milioni di euro che potrebbe creare problemi al club di James Pallotta, che continua a pressare lo United per un prestito. Di fronte ad una clamorosa cessione di Nainggolan, infine, i nomi sul taccuino di Monchi sarebbero due: quello del centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira e del classe '93 dell'Ajax Hakim Ziyech.