Mentre la bandiera Totti sventola dalla tribuna dirigenziale dell'Olimpico, i tifosi della Roma s'interrogano spazientiti sul futuro della squadra e soprattutto su quello di Radja Nainggolan: una delle ultime "bandiere" rimaste a Trigoria. Il belga è infatti diventato l'oggetto del desiderio del calcio cinese e dell'Evergrande di Fabio Cannavaro: pronto ad investire 50 milioni di euro per strappare il centrocampista belga alla società capitolina.

La notizia di una sua eventuale partenza già a gennaio, ha ovviamente scatenato l'inferno nella Capitale. Radio e televisioni locali sono state infatti prese d'assalto dalla rabbia del popolo romanista, così come i social network che hanno diffuso in tutto il mondo l'urlo dei tifosi romani contrari alla cessione del Ninja.

La Roma smentisce l'offerta cinese.

"Guai a toccare Nainggolan. Radja non si vende". Il coro che si è levato sopra la città del "Cupolone" ha ovviamente raggiunto anche il quartier generale della Roma, da dove la società ha subito fatto sapere la propria posizione: "Da noi non si è fatto vivo nessuno, e siamo già al 15 gennaio: ovvero a metà della finestra di mercato – avrebbe dichiarato all'Ansa il club – Di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente, qualsiasi trattativa però può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, ma non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase".

La vecchia signora è alla finestra.

Parole che non hanno evidentemente calmato l'ira dei tifosi: già scottati dalla partenza di Salah, attualmente protagonista indiscusso in Premier League. Tutto è dunque rimandato alla prossima estate, quando il "tormentone" potrebbe ripartire anche grazie all'inserimento di nuove società disposte a mettere sul piatto svariati milioni. Non è infatti un mistero che Nainggolan abbia estimatori anche in altri club. Tra questi anche la Juventus che, zitta zitta, rimane alla finestra in attesa dell'eventuale momento decisivo per mettere le mani sul centrocampista.