Il retroscena dell’affare Roma-Guangzhou per Nainggolan: partirà ma non ora, ecco perché

Il Guangzhou è pronto ad acquistare il ninja per 50 milioni di euro. Una trattativa oramai in porto se non fosse per i tentennamenti del giocatore. E se non ci fosse stato il video natalizio pubblicato dal belga via social, probabilmente qualcosa si sarebbe conclusa anche a gennaio.