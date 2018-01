Una sessione di calciomercato invernale caldissima per la Roma. Non è solo il futuro di Nainggolan a tenere banco in casa capitolina: nelle ultime ore il Chelsea ha bussato alla porta dei giallorossi per sondare il terreno per il doppio colpo Dzeko-Emerson Palmieri. Sul piatto 50-55 milioni con i giallorossi che, nel caso di fumata bianca (assai difficile), potrebbero subito attivarsi ulteriormente sul fronte delle entrate con nel mirino oltre a Darmian, anche il viola Babacar e la coppia di attaccanti provenienti dalla Premier Batshuayi-Sturridge.

Roma, il prestito di Batshuayi nella trattativa di calciomercato per Dzeko e Emerson.

Il Chelsea dunque fa sul serio e per l'attaccante bosniaco e l'esterno reduce da un lungo infortunio, avrebbe messo sul piatto 50-55 milioni di euro cash. Troppo poco per la Roma che al momento sarebbe pronta a trattare solo per la partenza del laterale (per il quale potrebbe chiedere 25 milioni), con la volontà di blindare Dzeko. D'altronde per la Roma la cifra proposta dai Blues è troppo bassa e vorrebbero almeno 10 milioni in più. Le cose potrebbero cambiare se la società campione d'Inghilterra in carica, insistesse per l'inserimento nell'operazione del prestito di Batshuayi. Il belga (che ha un valore di mercato di circa 25-30 milioni) che ha segnato 10 gol in 23 partite, non riesce a giocare con continuità con Conte e potrebbe rivelarsi una pedina utile per il tridente di Di Francesco.

Babacar nelle trattative di mercato di gennaio della Roma.

La Roma e il suo tecnico dunque valuteranno questa possibile soluzione così come quella relativa ad un altro attaccante. Piace e non poco ad Eusebio Di Francesco Khouma Babacar, il centravanti della Fiorentina che nelle ultime settimane è stato accostato con forza al mercato in uscita. Dopo Everton e Crystal Palace dunque ecco anche i giallorossi pronti a sondare il terreno con il club viola per il senegalese. Quest'ultimo per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe rappresentare una valida alternativa a Dzeko, con Di Francesco che già ai tempi del Sassuolo avrebbe voluto puntare su di lui. La Fiorentina sembra disposta ad aprire ad una sua cessione per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, soprattutto per non correre il rischio di perdere il ragazzo a zero nel 2019 quando andrà in scadenza

Calciomercato Roma, proposto Sturridge. Attesa per Darmian.

Ai giallorossi (così come all'Inter) poi è stato proposto il cartellino di Sturridge, l'attaccante inglese che non riesce a trovare spazio da titolare al Liverpool. Prima però bisognerà valutare le condizioni di un giocatore che nelle ultime stagioni è stato tormentato dagli infortuni. Quello che sembra evidente è che l'asse di calciomercato Italia-Inghilterra è caldissimo per la società capitolina che continua a seguire anche Darmian. Per l'esterno italiano dello United servono quasi 12 milioni come evidenziato dal Corriere dello Sport. Una cifra che la Roma potrebbe incassare anche dalla cessione di uno dei suoi big.