Non ci sono buone notizie per la Roma dopo l'allenamento di rifinitura che precede il match di Champions League contro il Real Madrid, valido per il quinto incontro del girone G di Champions League e che può essere decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della competizione con un turno di anticipo: l'attaccante giallorosso Edin Dzeko ha interrotto la seduta con anticipo a causa di un fastidio muscolare. Il centravanti bosniaco resta nella lista dei convocati ma la sua presenza in campo dal primo minuto è in dubbio. Le condizioni del numero 9 verranno valutate dai medici della squadra capitolina nella giornata di martedì e la speranza è che la situazione possa sensibilmente migliorare nel corso di questa notte. Per Di Francesco & Co. la perdita di Edin Dzeko sarebbe importante e fare a meno di colui che fino a questo momento ha realizzato 5 goal in 4 apparizioni europee andrebbe ad incidere certamente.

Gli infortunati della Roma: out Pellegrini

Della formazione titolare di martedì sera contro i campioni d'Europa, come riferito da Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, non farà parte sicuramente Lorenzo Pellegrini. Pienamente recuperato il greco Kostas Manolas, ritornerà tra i pali anche lo svedese Robin Olsen.

I convocati

Sono ventuno i calciatori convocati da Di Francesco, che dopo la rifinitura ha diramato la lista di coloro che domani sfideranno il Real Madrid. Chiamato anche Zan Celar, centravanti della Primavera, che va a rinfoltire il reparto offensivo. Ecco la lista completa:

Portieri: Olsen, Mirante;

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Manolas, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi;

Centrocampisti: Cristante, Coric, Zaniolo, Nzonzi;

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy, Celar.