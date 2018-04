Quando a gennaio Edin Dzeko aveva detto di no ai soldi del Chelsea, per giocarsi la Champions League con la Roma, in molti gli avevano dato del pazzo. Alla fine ha avuto ragione lui, e se i giallorossi sono volati in semifinale il merito è anche e soprattutto suo. Autore del primo gol (il terzo rifilato ai catalani, ormai vittima preferita del bosniaco) e protagonista anche in occasione del rigore del 2 a 0, il giocatore di Di Francesco ha così raggiunto i sei centri in questa edizione e superato Roberto Pruzzo che, nella Coppa dei Campioni del 1983-84, ne realizzò cinque.

La gioia di Dzeko

Un record meritato per Dzeko che, nel momento più difficile della Roma, è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle e a portarla ad un passo dalla finale di Kiev: "Ora posso giocare la semifinale, sono felice di essere rimasto e sarà felice anche la società – ha dichiarato il bosniaco, davanti alle telecamere di Premium – Il bello deve ancora venire magari tra qualche settimana. Se giochiamo come oggi possiamo giocarcela con tutti, abbiamo fatto tre gol al Barcellona e non ho mai visto i catalani così in difficoltà. Oggi ci credevano tutti, anche se ci avevano dato il 5% di possibilità di passare il turno".

La testa è già al derby

"Sapevamo che sarebbe stato difficile, ora che siamo riusciti ad eliminare il Barcellona in questa maniera dico che siamo meritatamente in semifinale – ha concluso Dzeko – Dove possiamo arrivare? Speriamo in finale, nessuno credeva in noi e invece siamo riusciti a farcela. Ora ci aspettano altre squadre forti, anche se lo era pure il Barcellona. Sono molto contento per questa vittoria, e ora posso guardare il sorteggio e vedere la mia Roma là. Ora c’è il derby che è importante per la stagione. A quanti soldi ho rinunciato per restare a Roma? Oggi non parliamo di soldi".