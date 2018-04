La Roma ha battuto per 3-0 il Barcellona all'Olimpico, ribaltato i favori del pronostico che erano tutti dalla parte dei catalani (vittoriosi 4-1 all'andata) e regalato un sogno ai sessantamila e passa tifosi giunti allo stadio per spingere la squadra. Dzeko, il rigore di De Rossi e poi il colpo di testa di Manolas hanno spezzato le gambe agli spagnoli e cancellato Messi dalla Champions.

Il grande risultato ottenuto dalla formazione di Eusebio Di Francesco ha scatenato le reazioni social da parte dei tifosi romanisti e del popolo di sportivi italiana che ha gioito per la bella impresa dei capitolini. Una vittoria ampiamente meritata e ottenuta con il carattere, la compattezza, la concentrazione massima di un gruppo che ha saputo aspettare il momento opportuno per colpire nelle fasi cruciali della sfida un avversario apparso l'ombra di sé stesso.

La Juve ha dato la stura ai complimenti eccellenti ma oltre ai bianconeri sono stati tanti i messaggi di entusiasmo da sostenitori illustri… tra questi l'anchorman Rosario Fiorello: "Grazie Roma per la splendida serata di calcio che ci hai regalato. Evviva! Complimenti!". "Che sport incredibile! daje Roma", ha aggiunto Alessandro Gassmann in un altro post pubblicato sul proprio account di Twitter nel quale esulta per la bellissima impresa compiuta nella notte ‘magica' dell'Olimpico proprio quando nessuno se lo aspettava. Una battuta graffiante la regala Gene Gnocchi che in tema di consultazioni per la formazione del nuovo Governo sfrutta il risultato dei giallorossi per scherzare così: "Basta consultazioni. Di Francesco subito da Mattarella #RomaBarcellona".