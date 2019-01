Chiusura di anno in crescendo per la Roma capace, con tre vittorie nelle ultime quattro, di avvicinarsi tantissimo al quarto posto Champions, ora, lontano solo due punti. Insomma, questa sosta cade forse nel momento sbagliato per i capitolini in grado di raddrizzare la barra e aggiustare il tiro dopo un avvio non proprio facile.

Ora però, mentre i calciatori giallorossi ricaricano le batterie per un finale di stagione tutto all’attacco, è tempo per la società di prendere qualche decisione sul mercato e, pure, proseguire sull’opera di ringiovanimento della rosa già cominciata in estate. Ed in questa ottica lavora il Ds Monchi con diversi obiettivi sul suo taccuino, alcune cessioni in vista e qualche mirato ritocco per una rosa già ampliata con una spesa di 100 milioni di euro circa, qualche mese fa.

Trattative calde: Omur, Tsygangov e Hazard sugli esterni. Tagliafico e Van Aanholt per la fascia

In estate, in extremis, la Roma perse la possibilità di mettere le mani sul brasiliano Malcom, finito poi al Barcellona, non riuscendo a trovare, dato l’esiguo tempo a disposizione, un sostituto sul mercato all’altezza. Tutto rinviato in inverno con Monchi desideroso di sopperire a questa mancanza e regalare un’altra alternativa, ovviamente giovane, a Di Francesco. Ed i nomi, per questo ruolo, sono tanti e tutti di primissima fascia. Si parla di Omur del Trabzonspor, astro nascente del calcio turco paragonato a Cengiz Under ma anche a David Silva, per cui però c’è da superare la concorrenza del Manchester City; dell’ucraino della Dinamo Kiev Tsygangov, peraltro all’Olimpico in occasione della sfida col Sassuolo e già castigatore della Lazio nell’Europa League dello scorso anno; e di Thorgan Hazard del Borussia Moenchengladbach, sin qui 9 gol e 6 assist, per i quali però occorrono non meno di 45 milioni di euro oltre che una buona stella contro la concorrenza di Tottenham, Bayern Monaco e Siviglia.

Per la fascia sinistra, invece, specie in caso di cessione di Kolarov si battono due piste su tutte: quella che porta al fluidificante dell’Ajax Tagliafico, 20 milioni di euro di clausola rescissoria, e quella per Van Aanholt del Crystal Palace, per cui servirebbero 25 milioni. In mezzo al campo, piace, e molto, Hector Herrera del Porto, che potrebbe arrivare però a giugno per via dell’imminente scadenza del contratto che lo lega ai lusitani, Weigl, in rotta col proprio tecnico al Dortmund, il norvegese Berge del Genk, valutato 25 milioni di euro, o Pulgar del Bologna. Mentre per la difesa, nel pacchetto centrale, si guarda al centrale del Galatasaray classe 2000 Kabak grazie ad una clausola di svincolo vantaggiosa, almeno sinora, da 7.5 milioni di euro.

in foto: la scheda di Omur (Transfermarkt.it)

Kolarov piace a Simeone. Schick corteggiato in A, Verde può restare in Liga

Mentre cresce il partito dei tifosi che vorrebbero trattenere il ceco Schick alla corte di Di Francesco, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile ancorché temporanea separazione del numero #14 dai colori giallorossi. Mezza Serie A, specie quella con guai di classifica, su di lui col Bologna, terra fertile per le punte vogliose di riscatto, in pole per l’ex talento della Sampdoria. Ma il trasferimento, pare difficile. Dalla Spagna, voci positive per l’esterno offensivo Verde che, nel Real Valladolid ed in pochi mesi, sembra già avere stregato tutti col tecnico Joaquin Fernandez desideroso di riscattarlo subito.

Già pronti, da parte della formazione castigliana, i 2 milioni previsti dall’accordo fra le due società. Sempre dalla Spagna, dalla Liga si odono pericolose sirene per l’esterno basso della Roma Kolarov con addirittura il ‘Cholo’ Simeone ad avere chiesto il serbo per la sua esperienza, tecnica, polivalenza in difesa ed un temperamento che ben si addice alla garra sudamericana dell’ex allenatore del Catania. Marcano e Karsdorp, infine, piacciono rispettivamente a Siviglia e Feyenoord.

Cosa serve? Una punta

Dzeko, complice anche qualche piccolo infortunio, ha sin qui steccato. Schick, malgrado i recenti exploit, non ha entusiasmato certificando una evidente crisi nel ruolo di prima punta nel più globale 4-2-3-1 di matrice difranceschiana. Con la siccità in zona gol degli attaccanti dimostrata anche dall’eccessivo ecumenismo del gol con circa 16 elementi differenti coinvolti sotto porta. E così, qualche pedina in quella speciale zona del campo, potrebbe essere esiziale per togliere un po’ di pressione al ceco ed al bosniaco e risolvere qualche problema in più, in sede di realizzazione. Specie dopo il fallito assalto all’ex asso della Sampdoria Luis Muriel, accasatosi alla Fiorentina di Pioli con Batshuayi e Kownacki di nuovo al centro del mirino.

Come giocherebbe oggi la Roma