La Roma sta pianificando il calciomercato invernale. Di Francesco battendo il Genoa ha salvato la panchina, ma le ultime tre partite del 2018 decideranno il destino del tecnico abruzzese. Il d.s. Monchi intanto sta già scandagliando il mercato. La rosa sarà rinforzata soprattutto a centrocampo e in attacco. Due sono i nomi caldi: quelli di Batshuayi del Valencia e di Schick, che potrebbe finire il campionato in prestito alla Sampdoria.

Batshuayi nel mercato della Roma

Michy Batshuayi è un attaccante di venticinque anni, non è mai sbocciato completamente e nonostante la giovane età ha girato parecchio e giocato in tre dei cinque principali campionati europei. Il Chelsea lo prese giovanissimo, non ha combinato molto anche se realizzò il gol che valse matematicamente la Premier League a Conte, dopo una breve parentesi con il Borussia Dortmund è passato in estate al Valencia, con cui ha combinato poco. Ha grandi qualità, piace a Monchi e pure a Di Francesco che ha bisogno di un vero centravanti, di un uomo d’area di rigore, sarebbe un’alternativa di lusso a Dzeko.

Schick per Kownacki, scambio in vista tra Roma e Sampdoria

Nei giorni scorsi la Sampdoria ha chiesto in prestito alla Roma Patrik Schick. I blucechiati davanti sono messi benissimo con un Quagliarella sempre goleador e un Caprari in crescita, ma Giampaolo vuole dare l’assalto alla zona Europa League con il suo ‘vecchio’ allievo. Schick sembra d’accordo, vorrebbe respirare di nuovo l’aria blucerchiata, la Roma pure, in questo modo potrebbero valutarlo bene. Schick giocherebbe in prestito a Genova, senza grosse ansie e con continuità. La Roma dovrebbe comunque sostituire il ceco e starebbe pensando a uno scambio di prestiti con il polacco Kownacki, un giocatore che sta crescendo che ha realizzato 10 gol in blucerchiato senza essere titolare.