Non c'è soltanto la Francia a ingoiare il boccone amaro della mancata qualificazione alle Final Four. Nella serata di Nations League, che ha confermato l'ottimo momento dell'Olanda di Koeman e amplificato la crisi della Germania, le emozioni sono arrivate anche dagli altri campi: soprattutto da quello dell'Eden Arena, dove la Repubblica Ceca ha battuto i "cugini" della Slovacchia grazie ad un meraviglioso gol del romanista Schick: uno dei tanti "italiani" in campo.

Quello conquistato a Praga è un risultato importante per il commissario tecnico Jaroslav Šilhavý, che chiude al secondo posto il gruppo 1 della Lega B (dominato dall'Ucraina di Andriy Shevchenko) e manda in Serie C la squadra di Marek Hamsik e Milan Skriniar. Nel gruppo 4 è invece arrivato l'unico 0 a 0 della serata: quello tra Danimarca e Irlanda. Un risultato che era nelle previsioni, dato che i danesi erano già promossi e gli irlandesi già retrocessi.

Nestorovsky e Trajkovski fanno felice la Macedonia

Anche negli altri match giocati in giro per l'Europa, i protagonisti sono stati quasi tutti giocatori che militano nei due principali campionati di casa nostra. Se nella Lega C la Norvegia deve ringraziare Kamara (sua la doppietta che regala ai nordici la promozione in B), altrettanto non può fare la Bulgaria: fermata in casa dalla Slovenia già retrocessa e capace di pareggiare in trasferta grazie alla rete dell'empolese Zajc.

Ad aggiungersi alla festa dei giocatori di casa nostra, anche i due attaccanti del Palermo Nestorovsky e Trajkovski. La doppietta del primo e il gol del secondo, hanno infatti permesso alla Macedonia di battere Gibilterra e conquistare la promozione in C. Nello stesso girone, pareggio per 2 a 2 tra Liechtenstein e Armenia con un altra rete "italiana": quella di Buchel dell’Empoli.