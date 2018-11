La Germania saluta la Nations League con un'altra delusione: un pareggio in rimonta che alimenterà nuovamente le critiche e le polemiche intorno alla panchina di Joachim Loew. Dopo un primo tempo giocato in maniera convincente, la nazionale tedesca è stata infatti raggiunta nel finale dal coraggio della formazione di Koeman, che anche in terra tedesca ha dimostrato di aver superato il flop della mancata qualificazione al Mondiale. Con questo risultato l'Olanda vola alle Final Four e lascia al secondo posto i campioni del mondo della Francia. La Germania dovrà invece aspettare il risultato di Portogallo-Polonia. In caso di pareggio, Neuer e compagni partirebbero in seconda fascia nei sorteggi per i prossimi Europei.

Sprazzi di vera Germania

Già matematicamente retrocessa nella Lega B, la Germania gioca per l'onore, l'orgoglio e soprattutto per blindare l'eventuale status di testa di serie nei prossimi sorteggi per Euro 2020. L'Olanda ha invece nel mirino il passaggio alle Final Four di Nations League, che potrebbe arrivare anche con un pareggio. Nel catino rumoroso di Gelsenkirchen, l'inizio tedesco è veemente ed è Werner a sbloccare il risultato con un destro dalla distanza imprendibile per Cillesen.

Inizialmente larga tra i reparti, l'Olanda soffre i lanci in verticale dei centrocampisti della Germania e le ripartenze degli attaccanti. Al ventesimo è già 2 a 0, grazie ad una verticalizzazione precisa di Kroos e alla conclusione vincente (leggermente deviata da Tete) di Leroy Sané. L'undici di Koeman abbozza una reazione verso la fine del primo tempo, senza però spaventare Neuer: mai realmente in difficoltà sulle offensive arancioni. Prima dell'intervallo il ct olandese deve anche fare a meno di Babel per infortunio.

Van Dijk qualifica l'Olanda

Anche nella ripresa è la Germania a scattare meglio dai blocchi. Werner scalda subito i guantoni del numero uno olandese, mentre Kroos non inquadra la porta pochi minuti più tardi. Obbligata a trovare una rete che possa riaprire il match, l'Olanda si scuote e alza la pressione sui portatori di palla di Loew. Depay e Quincy Promes sono tra i più attivi nel reparto offensivo, ma l'unica palla gol clamorosa arriva al 78esimo dopo una straordinaria discesa con tiro del giocatore del Lione: respinto in corner da Neuer.

Loew cerca di alzare i suoi e far arretrare l'avversario con l'ingresso di Reus e Muller. Mossa che non porta però benefici immediati, perché l'Olanda attacca a testa bassa e riapre la partita a cinque minuti dalla fine con un destro dal limite di Quincy Promes. Già sulle gambe da minuti, la Germania crolla a terra al novantesimo con la rete del 2 a 2 di Van Dijk e manda in fumo ciò che aveva brillantemente costruito nei primi 45 minuti. Il pareggio qualifica così l'Olanda alle Final Four e rischia di complicare il cammino di qualificazione tedesco a Euro 2020.