A poche ore dalla delusione azzurra e dalla clamorosa retrocessione della Germania, anche la Croazia scende nella Lega B di Nations League. A spedire all'inferno i vice campioni del mondo è stata l‘Inghilterra di Harry Kane: capace di ribaltare una partita che sembrava compromessa dopo il vantaggio degli ospiti. In quello che da molti è stato definito come il girone della morte, a Wembley Inghilterra e Croazia hanno così dato vita ad uno spareggio da dentro o fuori. Con la Spagna davanti alla televisione a sperare in un pareggio, il primo tempo si è chiuso sullo 0 a 0 dopo che i padroni di casa hanno avuto un paio di buone occasioni per sbloccare il risultato.

Kramaric sveglia l'Inghilterra

Compatti davanti alla propria trequarti e costantemente dietro alla linea del pallone, Modric e compagni hanno invece optato per una tattica impostata sulle veloci ripartenze di Perisic e sulla coppia d'attacco composta da Rebic e Kramaric. L'equilibrio è durato fino al 58esimo, quando la formazione di Dalic è riuscita a passare in vantaggio proprio con Kramaric: bravo a mandare al bar l'intera difesa inglese e a battere Pickford con un tiro leggermente deviato da un difensore. Dopo aver rischiato di subire anche il secondo gol, Southgate è corso ai ripari e ha dato maggior peso offensivo alla squadra inserendo Sancho al posto del deludente Rashford: un cambio arrivato poco prima del pareggio in mischia di Lingard.

Kane fa esplodere di gioia Wembley

La rete inglese ha dato il via all'ultimo emozionante spezzone di partita, con le due squadre tutte proiettate in avanti a caccia del gol qualificazione. A trovare il jolly, a quattro minuti dal termine, è stata l'Inghilterra con il capitano Harry Kane. Il giocatore del Tottenham, in gol grazie ad un tocco in scivolata da centro area croata, ha cosi chiuso i giochi e fatto scattare la festa sugli spalti del Wembley Stadium. Grazie a questo risultato è infatti la formazione inglese ad accedere alla Final Four di Nations League, con i croati che scendono in Lega B. Beffata anche la Spagna, che chiude al secondo posto dopo le ultime due sconfitte consecutive con inglesi e croati.