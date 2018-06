Il Mondiale è come una guerra, e in guerra non ci vanno gli stupidi.

A pronunciare questa frase non è un calciatore qualsiasi ma un tale Luis Nazario da Lima, più conosciuto come Ronaldo, che riesce a cogliere un’altra sfaccettature di quella che è la competizione calcistica più importante del mondo. La Coppa del Mondo non è paragonabile con nessun altro torneo e ogni quattro anni tutta la maggior parte della popolazione del pianeta ascolta, anche di sfuggito, qualcosa che riguarda questa prestigiosa manifestazione. Per immergerci al meglio nel campionato che mondo che partirà il prossimo 14 giugno 2018 a Mosca con la partita Russia-Arabia Saudita cerchiamo di mettere in ordine alcuni record e primati delle precedenti 20 edizioni.

Calciatore più giovane a fare goal

Edson Arantes do Nascimento detto Pelé è il marcatore più giocane della storia della Coppa del Mondo avendo fatto goal all’età di 17 anni e 239 giorni. La stella brasiliana segnò la sia prima rete nella massima competizione calcistica nella sfida con il Galles, valida per i quarti di finale del torneo del 1958 che la Seleçao vinse, portando a casa la prima Coppa Rimet.

Goal più veloce

Hakan Sukur è il calciatore ad aver realizzato la rete più veloce nella storia dei Mondiali. L’attaccante turco, nella finale per il terzo posto contro la Corea del Sud del torneo del 2002, ha gonfiato la rete avversaria dopo soli 11 secondi a causa dell’errore di un difensore coreano.

Partita con più goal

L'espressione tedesca "Hitzeschlacht von Lausanne" (Infuocata battaglia di Losanna) si riferisce al rocambolesco quarto di finale del campionato mondiale di calcio 1954 tra gli austriaci e gli elvetici. Il 26 giugno a Losanna, presso lo Stade Olympique de la Pontaise, con 35.000 spettatori, si è giocata la partita la più ricca di gol (ben 12) nella storia delle fasi finali di un Campionato mondiale di calcio. Marcatori: tripletta di Wagner, doppietta di Korner e reti di Ocwirk e Prost per gli austriaci mentre per la Svizzera le reti sono di Hugo (3) e Ballaman (2).

Calciatore più anziano a fare goal

Roger Milla detiene il primato di giocatore più vecchio a segnare in una fase finale della Coppa del Mondo FIFA: nel 1994 segnò a 42 anni e 39 giorni con il suo Camerun. La nazionale africana prende una sonora batosta (6-1) dalla Russia in una partita nella quale il carneade Oleg Salenko segna cinque reti tutte nello stesso match, primo e unico a riuscirci nella storia.

Giocatore più giovane

Norman Whiteside è il calciatore più giovane ad aver partecipato al una fase finale della Coppa del Mondo: a 17 anni e 41 giorni giocò contro la Jugoslavia (0-0)e levò questo record a Pelè. Era il Mondiale del 1982, la seconda volta nella storia che i nordirlandesi riuscirono ad approdarci (un’impresa fallita persino negli anni di Best).

Giocatore più anziano

A 43 anni e 3 giorni Faryd Mondragon è diventato il calciatore più anziano ad aver giocato la Coppa del Mondo. Con gli 8 minuti giocati nel 4-1 sul Giappone ha battuto il precedente record che apparteneva a Roger Milla del Camerun.

Calciatore con più finali consecutive

Cafù è l’unico calciatore ad aver disputato tre finali consecutivi (1994, 1998, 2002): ha trionfato a Usa '94 contro l'Italia di Arrigo Sacchi (3-2 ai calci di rigore) e in Giappone-Corea del 2002, con la fascia di capitano., per 2-0 sulla Germania. La terza finale, quella di Francia nel 1998, vide la pesante sconfitta per 3-0 della Seleçao per mano dei transalpini.

Squadra che ha chiuso più volte tra le prime 4

“22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince".

La notissima frase di Gary Lineker, pronunciata al termine della semifinale persa dall’Inghilterra ai rigori contro la Germania al Mondiale del 1990, rende bene l’idea su come la nazionale tedesca abbia davvero un grandissimo peso nella storia del calcio europeo e mondiale. Non è un caso se quella della Germania è la rappresentativa che ha chiuso più spesso tra le prime 4 ad un campionato del mondo: ben 13 volte (1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014).